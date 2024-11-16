Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne oldu, kim kazandı? Efsane boksör "Demir" lakaplı Tyson, Jake Paul ile kozlarını paylaştı
Tüm dünyada merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul boks maçı tamamlandı. Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik ATT Stadı'nda gerçekleşti. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne oldu, kim kazandı?
Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul maçıyla yeniden ringlere döndü. Boks dünyasının efsanevi ismi Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile NFL Dallas Cowboys'ta karşı karşıya geldi. "Demir" lakaplı 58 yaşındaki Tyson'ın kariyeri boyunca 58 maçta 50 galibiyet (44’ü nakavt) ve altı mağlubiyeti bulunuyordu. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne oldu, kim kazandı?