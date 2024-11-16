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Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne oldu, kim kazandı? Efsane boksör "Demir" lakaplı Tyson, Jake Paul ile kozlarını paylaştı

Tüm dünyada merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul boks maçı tamamlandı. Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik ATT Stadı'nda gerçekleşti. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne oldu, kim kazandı?

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne oldu, kim kazandı? Efsane boksör "Demir" lakaplı Tyson, Jake Paul ile kozlarını paylaştı - 1

Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul maçıyla yeniden ringlere döndü. Boks dünyasının efsanevi ismi Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile NFL Dallas Cowboys'ta karşı karşıya geldi. "Demir" lakaplı 58 yaşındaki Tyson'ın kariyeri boyunca 58 maçta 50 galibiyet (44’ü nakavt) ve altı mağlubiyeti bulunuyordu. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne oldu, kim kazandı?

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Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne oldu, kim kazandı? Efsane boksör "Demir" lakaplı Tyson, Jake Paul ile kozlarını paylaştı - 2

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE OLDU, KİM KAZANDI?

Tyson-Paul maçı, 2 dakika üzerinden 8 raunt olarak gerçekleşti.

Bu heyecan dolu müsabaka, 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşti.

Jake Paul, mücadeleyi üç hakemin de ortak kararıyla kazandı.

Paul, maç öncesi bahislerde de favori gösteriliyordu.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne oldu, kim kazandı? Efsane boksör "Demir" lakaplı Tyson, Jake Paul ile kozlarını paylaştı - 3

PAUL 11. GALİBİYETİNİ ALDI

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.

Tyson karşısında profesyonel olarak 12. dövüşüne çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'sini nakavtla kazandığı söz konusu maçlarda 11. galibiyetine ulaştı.

Kariyeri boyunca "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlanan 58 yaşındaki ABD'li Tyson ise 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet aldığı kariyerinde 7. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın son saniyelerinde rakibinin önünde eğilen Paul, Tyson'a saygısını gösterdi.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne oldu, kim kazandı? Efsane boksör "Demir" lakaplı Tyson, Jake Paul ile kozlarını paylaştı - 4

PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'ün en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.

Efsane boksör Mike Tyson ise karşılaşma öncesinde "Bu dövüşten kazanacağım para yaşam tarzımı değiştirmeyecek. Bunu sadece kendimi test etmek istediğim için yapıyorum." açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne oldu, kim kazandı? Efsane boksör "Demir" lakaplı Tyson, Jake Paul ile kozlarını paylaştı - 5

TARİHİN EN İYİLERİ ARASINDA

Aktif kariyeri boyunca ringdeki hırçın tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Mike Tyson, tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor.

Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" ünvanını aldı.

Tyson, aynı anda Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ünvanlarına sahip ilk ağır sıklet boksör oldu.

Kariyerine 2005'te son veren ABD'li boksör, 15 yıl aradan sonra 2020'de gösteri maçı için ringlere dönerek sporseverleri ekran başına kilitledi.

Ringlerin asi boksörü Tyson, sporseverlerin aklında Evander Holyfield ile 1997'de yaptığı maçla yer etti. Ünvan maçında Holyfield'ın kulağını ısırarak koparan ve diskalifiye edilen Tyson, spor dünyasının yıllar geçse de unutamayacağı bir ana tanıklık etmesine sebebiyet verdi.

Yumrukları kadar özel hayatındaki çalkantılar ve yasa dışı olaylarla da anılan Tyson, İngiliz spor kanalı Sky Sports tarafından "Belki de profesyonel ringe adım atan en vahşi dövüşçü" olarak tanımlandı.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne oldu, kim kazandı? Efsane boksör "Demir" lakaplı Tyson, Jake Paul ile kozlarını paylaştı - 6

JAKE PAUL'UN BOKS KARİYERİ

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.

Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı.

Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı.

Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.

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