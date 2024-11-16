Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye saatiyle saat kaçta? Efsane boksör "Demir" lakaplı Tyson, Jake Paul karşısında
Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için nefesler tutuldu. Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Dallas Cowboys'a da ev sahipliği yapan, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik ATT Stadı'nda gerçekleştirilecek.Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye saatiyle saat kaçta yayımlanacak?
Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul maçıyla yeniden ringlere dönüyor. Boks dünyasının efsanevi ismi Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile NFL Dallas Cowboys'ta karşı karşıya gelecek. "Demir" lakaplı 58 yaşındaki Tyson'ın kariyeri boyunca 58 maçta 50 galibiyet (44’ü nakavt) ve altı mağlubiyeti bulunuyor. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?