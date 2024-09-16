Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta? Tüm gözler dev maçın oynanacağı tarihte
Mike Tyson-Jake Paul maçı için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ile Jake Paul'un maçı, 20 Temmuz'da Arlington, Teksas'taki AT T Stadyumu'nda yapılması planlanıyordu fakat Mike Tyson'un hastalanmasıyla birlikte mücadele ertelendi. Mike Tyson-Jake Paul boks maçının ileri bir tarihe ertelemesiyle birlikte gözler heyecan dolu mücadelenin oynanacağı tarihte çevrildi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta?
Dünyaca ünlü efsanevi boksör Mike Tyson ile ünlü Youtuber Jake Paul arasında düzenlenecek olan boks maçı, tüm dünyada spor meraklıları tarafından bekleniyor. Dövüş sporlarını seven ve sıkı takip eden sporseverler için merakla beklenen mücadelenin yeni tarihi açıklandı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta?