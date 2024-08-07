Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Mike Tyson-Jake Paul için tüm sporseverler nefeslerini tuttu. Dövüş sporu takipçilerinin gündeminde yer alan Mike Tyson-Jake Paul maçı, 20 Temmuz'da Arlington, Teksas'taki AT T Stadyumu'nda yapılması planlanıyordu fakat merakla beklenen maç dünyaca ünlü efsanevi boksör Mike Tyson'un hastalanmasıyla birlikte sona erdi. Mike Tyson-Jake Paul boks maçının ileri bir tarihe ertelemesiyle birlikte gözler boks maçının oynanacağı tarihe çevrildi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünyaca ünlü efsanevi boksör Mike Tyson ile ünlü Youtuber Jake Paul'un maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sporseverler tarafından merakla beklenen boks maçı için yeni tarih açıklandı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?