Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? "Demir" lakaplı Tyson, Jake Paul karşısında
Dünyada tüm sporseverler tarafından merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için nefesler tutuldu. Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya gelecek. Tüm dünyanın beklediği maçta iki boksöre 80 milyon dolar dağıtılacak. Heyecan dolu boks maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul maçıyla yeniden ringlere dönüyor. Boks dünyasının efsanevi ismi Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile NFL Dallas Cowboys'ta karşı karşıya gelecek. "Demir" lakaplı 58 yaşındaki Tyson'ın kariyeri boyunca 58 maçta 50 galibiyet (44’ü nakavt) ve altı mağlubiyeti bulunuyor. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?