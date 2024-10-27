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Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev maç için geri sayım

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı tüm dövüşseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu olan Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul'un karşı karşıya geleceği maç temmuz ayında oynanacaktı fakat mücadele Mike Tyson'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelendi. Şimdi ise tüm gözler yeni maç tarihine çevrildi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev maç için geri sayım - 1

Tüm dünyada boksseverler tarafından tanınan Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde kozlarını paylaşacak. Dünyaca ünlü efsanevi boksör Mike Tyson ile ünlü Youtuber Jake Paul arasında düzenlenecek olan boks maçı, tüm dünyada dövüşseverlerin dikkatini çekiyor. Merakla beklenen mücadelenin tarihi açıklandı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev maç için geri sayım - 2

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım'da yapılacak.

Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev maç için geri sayım - 3

MÜCADELE ERTELENMİŞTİ

Mike Tyson-Jake Paul boks maçının 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Arlington, Teksas'taki AT &T Stadyumu'nda yapılması planlanıyordu ancak Mike Tyson'ın antrenman yapamadığı için maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.


Tyson'ın açıklaması şu şekilde;

"Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu. Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum"

Bu açıklamayla birlikte Mike Tyson ile Jake Paul maçının 15 Kasım 2024 tarihine ertelendiği belirtildi.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev maç için geri sayım - 4

DÖVÜŞÜN KURALLARI AÇIKLANDI

Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek.

Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.

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