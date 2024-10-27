Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev maç için geri sayım
Mike Tyson-Jake Paul boks maçı tüm dövüşseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu olan Mike Tyson ile Youtuber Jake Paul'un karşı karşıya geleceği maç temmuz ayında oynanacaktı fakat mücadele Mike Tyson'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelendi. Şimdi ise tüm gözler yeni maç tarihine çevrildi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tüm dünyada boksseverler tarafından tanınan Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde kozlarını paylaşacak. Dünyaca ünlü efsanevi boksör Mike Tyson ile ünlü Youtuber Jake Paul arasında düzenlenecek olan boks maçı, tüm dünyada dövüşseverlerin dikkatini çekiyor. Merakla beklenen mücadelenin tarihi açıklandı. Peki, Mike Tyson-Jake Paul boks maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?