Mike Tyson-Jake Paul boks maçı tarihi: Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile heyecan dolu bir boks mücadelesine çıkacak. 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys stadında düzenlenecek olan mücadeleyi Mike Tyson mı yoksa Jake Paul'un mu kazanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünyaca ünlü efsanevi boksör Mike Tyson ve Youtuber Jake Paul arasında düzenlenecek olan boks maçı tüm sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Normal şartlarda 20 Temmuz'da yapılması planlanan müsabaka, Mike Tyson'ın rahatsızlanması sebebiyle kasım ayına ertelendi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?