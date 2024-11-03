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Mike Tyson-Jake Paul boks maçı tarihi: Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile heyecan dolu bir boks mücadelesine çıkacak. 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys stadında düzenlenecek olan mücadeleyi Mike Tyson mı yoksa Jake Paul'un mu kazanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı tarihi: Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Dünyaca ünlü efsanevi boksör Mike Tyson ve Youtuber Jake Paul arasında düzenlenecek olan boks maçı tüm sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Normal şartlarda 20 Temmuz'da yapılması planlanan müsabaka, Mike Tyson'ın rahatsızlanması sebebiyle kasım ayına ertelendi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Mike Tyson-Jake Paul boks maçı tarihi: Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

Bu heyecan dolu müsabaka, 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı olarak yayınlanacak.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı tarihi: Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MÜCADELE ERTELENMİŞTİ

Mike Tyson-Jake Paul boks maçının 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Arlington, Teksas'taki AT &T Stadyumu'nda yapılması planlanıyordu ancak Mike Tyson'ın antrenman yapamadığı için maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Tyson'ın açıklaması şu şekilde;

"Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu. Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum"

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı tarihi: Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

Bu açıklamayla birlikte Mike Tyson ile Jake Paul maçının 15 Kasım 2024 tarihine ertelendiği belirtildi.

Mike Tyson-Jake Paul boks maçı tarihi: Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

MÜCADELE 2 DAKİKALIK 8 TURDAN DÜZENLENECEK

Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek.

Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.

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