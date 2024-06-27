Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için yeni tarih
Mike Tyson-Jake Paul maçının yapılacağı tarih, tüm dövüş sporu takipçilerinin gündeminde yer almaya başladı. 20 Temmuz'da Arlington, Teksas'taki AT T Stadyumu'nda yapılması planlanan Mike Tyson-Jake Paul boks maçının ileri bir tarihe ertelemesiyle birlikte gözler maçın oynanacağı tarihe çevrildi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi? İşte Mike Tyson-Jake Paul boks maçının yeni tarihi.
Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve ünlü Youtuber Jake Paul maçı için geri sayım sürüyor. Daha önce 20 Temmuz'da yapılması planlanan boks maçı, Mike Tyson'ın açıklaması sonrasında ertelendi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi?