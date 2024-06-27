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Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için yeni tarih

Mike Tyson-Jake Paul maçının yapılacağı tarih, tüm dövüş sporu takipçilerinin gündeminde yer almaya başladı. 20 Temmuz'da Arlington, Teksas'taki AT T Stadyumu'nda yapılması planlanan Mike Tyson-Jake Paul boks maçının ileri bir tarihe ertelemesiyle birlikte gözler maçın oynanacağı tarihe çevrildi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi? İşte Mike Tyson-Jake Paul boks maçının yeni tarihi.

Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için yeni tarih - 1

Dünyaca ünlü eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson ve ünlü Youtuber Jake Paul maçı için geri sayım sürüyor. Daha önce 20 Temmuz'da yapılması planlanan boks maçı, Mike Tyson'ın açıklaması sonrasında ertelendi. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi?

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Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için yeni tarih - 2

MİKE TYSON-JAKE PAUL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçı, 15 Kasım'da yapılacak.

Bu heyecan dolu müsabaka, NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.

Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için yeni tarih - 3

MÜCADELE ERTELENDİ

Mike Tyson-Jake Paul boks maçının 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Arlington, Teksas'taki AT &T Stadyumu'nda yapılması planlanıyordu. Ancak Mike Tyson'ın antrenman yapamadığı için maçın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Tyson'ın açıklaması şu şekilde;

"Destekleri ve anlayışları için dünya çapındaki tüm hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum. Ne yazık ki ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle doktorum bana dinlenmem ve iyileşmem için antrenmanlarımı birkaç hafta hafifletmem tavsiyesinde bulundu. Vücudum genel olarak 1990'lardan bu yana olduğundan daha iyi durumda ve yakında tam antrenman programıma geri döneceğim. Jake Paul, bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir ama sonunda yine de nakavt olacaksın ve boksun tamamen dışında kalacaksın. Herkese teşekkür ediyorum ve bu yılın sonlarında unutulmaz bir performans sergilemek için sabırsızlanıyorum"

Bu açıklamayla birlikte Mike Tyson ile Jake Paul maçının 15 Kasım 2024 tarihine ertelendiği belirtildi.

Mike Tyson-Jake Paul maçı ne zaman ve neden ertelendi? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için yeni tarih - 4

MÜSABAKANIN KURALLARI AÇIKLANDI

Dövüş kuralları gereği, dövüşçülerin rakiplerini nakavt etmelerine izin verilecek. Müsabaka, 2 dakikalık sekiz turdan oluşacak. Bu süre, dövüşçülere stratejilerini uygulama ve rakiplerini analiz etme şansı verecek.

Mücadelede, 14 oz ağırlığında eldiven kullanacak ve başlık kullanılmayacak.

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