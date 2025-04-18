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Mike Tyson'ı yenen Jake Paul bu kez Anthony Joshua meydan okudu: Ölümle sonuçlanabilir!

57 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson'ı yenen Jake Paul bu kez Anthony Joshua karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki rakibine meydan okuyan Paul ile Joshua'nın 2026'da ringe çıkması bekleniyor. Ancak boks dünyasının endişeleri var. Bu dövüşün kanlı olacağı hatta ölümle bile sonuçlanabileceği endişesi var. Eski şampiyonlardan Amir Khan, bu dövüşün yapılması durumunda Joshua'nın Paul'u öldürebileceğini ifade etti.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul bu kez Anthony Joshua meydan okudu: Ölümle sonuçlanabilir! - 1

Jake Paul, Mike Tyson'ı mağlup ettikten sonrası, son olarak ağır sıklette iki kez dünya şampiyonu olan Anthony Joshua'ya meydan okudu. Paul ile Joshua'nın 2026'da ringe çıkması bekleniyor.

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Mike Tyson'ı yenen Jake Paul bu kez Anthony Joshua meydan okudu: Ölümle sonuçlanabilir! - 2

Boks dünyası Jake Paul ve Anthony Joshua'yı karşı karşıya getirecek olası bir maçı oldukça tehlikeli buluyor.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul bu kez Anthony Joshua meydan okudu: Ölümle sonuçlanabilir! - 3

Eski şampiyonlardan Amir Khan, bu dövüşün yapılması durumunda Joshua'nın Paul'u öldürebileceğini belirtti.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul bu kez Anthony Joshua meydan okudu: Ölümle sonuçlanabilir! - 4

Daha önce Youtuber olan Jake Paul'a sert ifadelerle yüklenen Khan, "Eğer bir YouTuber'sanız ve büyük bir takipçi kitleniz varsa, sadece yapabileceğinizi düşünüp ringe çıkıp bu büyük isimlerle dövüşemezsiniz çünkü bir gün birileri öldürülecek." dedi.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul bu kez Anthony Joshua meydan okudu: Ölümle sonuçlanabilir! - 5

Khan, "Gerçekten Joshua'nın onu o ringde öldürebileceğini düşünüyorum. Bu, Rocky 4'teki Ivan Drago ile Apollo Creed arasındaki maç gibi olacak. Yani bunu yapmak istiyorsa, bunu izlemesi gerekiyor." diye konuştu.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul bu kez Anthony Joshua meydan okudu: Ölümle sonuçlanabilir! - 6

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile gösteri maçında karşı karşıya gelmiş 8 raunt süren mücadelede hakemler, kazananı oy birliğiyle belirlemişti.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul bu kez Anthony Joshua meydan okudu: Ölümle sonuçlanabilir! - 7

Jake Paul, mücadeleyi üç hakemin de ortak kararıyla kazanmıştı. Paul, maç öncesi bahislerde de favori gösteriliyordu.

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