Mike Tyson'ı yenen Jake Paul bu kez Anthony Joshua meydan okudu: Ölümle sonuçlanabilir!
57 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson'ı yenen Jake Paul bu kez Anthony Joshua karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki rakibine meydan okuyan Paul ile Joshua'nın 2026'da ringe çıkması bekleniyor. Ancak boks dünyasının endişeleri var. Bu dövüşün kanlı olacağı hatta ölümle bile sonuçlanabileceği endişesi var. Eski şampiyonlardan Amir Khan, bu dövüşün yapılması durumunda Joshua'nın Paul'u öldürebileceğini ifade etti.
Jake Paul, Mike Tyson'ı mağlup ettikten sonrası, son olarak ağır sıklette iki kez dünya şampiyonu olan Anthony Joshua'ya meydan okudu. Paul ile Joshua'nın 2026'da ringe çıkması bekleniyor.