Mike Tyson'ı yenen Jake Paul bu kez Anthony Joshua meydan okudu: Ölümle sonuçlanabilir!

Daha önce Youtuber olan Jake Paul'a sert ifadelerle yüklenen Khan, "Eğer bir YouTuber'sanız ve büyük bir takipçi kitleniz varsa, sadece yapabileceğinizi düşünüp ringe çıkıp bu büyük isimlerle dövüşemezsiniz çünkü bir gün birileri öldürülecek." dedi.