Mike Tyson'ın rakibi Jake Paul kimdir, kaç yaşında? Youtuber Jake Paul'un boks geçmişi
Boks dünyası merakla Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor. Aynı zamanda Youtuber olan Jake Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı. Peki, Mike Tyson'ın rakibi Jake Paul kimdir, kaç yaşında? Youtuber Jake Paul'un hayatı ve boks geçmişine ilişkin bilgileri derledik.
Amerikan YouTuber, boksör, internet ünlüsü ve YouTube video içerikleriyle tanınan aktör ve müzisyen Jake Joseph Paul, 17 Ocak 1997 tarihinde dünyaya geldi. Paul, kendisi gibi İnternet ünlüsü Logan Paul’un kardeşidir.2015 yılında Disney Channel komedi dizisi Bizaardvark'da rol aldı.