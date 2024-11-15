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Mike Tyson'ın rakibi Jake Paul kimdir, kaç yaşında? Youtuber Jake Paul'un boks geçmişi

Boks dünyası merakla Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor. Aynı zamanda Youtuber olan Jake Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı. Peki, Mike Tyson'ın rakibi Jake Paul kimdir, kaç yaşında? Youtuber Jake Paul'un hayatı ve boks geçmişine ilişkin bilgileri derledik.

Mike Tyson'ın rakibi Jake Paul kimdir, kaç yaşında? Youtuber Jake Paul'un boks geçmişi - 1

Amerikan YouTuber, boksör, internet ünlüsü ve YouTube video içerikleriyle tanınan aktör ve müzisyen Jake Joseph Paul, 17 Ocak 1997 tarihinde dünyaya geldi. Paul, kendisi gibi İnternet ünlüsü Logan Paul’un kardeşidir.2015 yılında Disney Channel komedi dizisi Bizaardvark'da rol aldı.

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Mike Tyson'ın rakibi Jake Paul kimdir, kaç yaşında? Youtuber Jake Paul'un boks geçmişi - 2

YouTube'da 20,8 milyon takipçi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmeye sahip Jake Paul, 2018'de boks kariyerine başladı.


Mike Tyson'ın rakibi Jake Paul kimdir, kaç yaşında? Youtuber Jake Paul'un boks geçmişi - 3

Kendisi gibi YouTuber olan ve daha sonra boksa başlayan Deji Olatunji karşısında ringlere ilk kez amatör maçta adım atan Paul, sonrasında profesyonel kariyere geçiş yaptı.

Profesyonel olarak 11 dövüşe çıkan 27 yaşındaki ABD'li boksör Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Paul'ün dövüştüğü isimler arasında Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) eski oyuncularından Nate Robinson da yer aldı.

Mike Tyson'ın rakibi Jake Paul kimdir, kaç yaşında? Youtuber Jake Paul'un boks geçmişi - 4

Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.

Aynı zamanda Youtuber olan Jake Paul, tek yenilgisini ise Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.

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