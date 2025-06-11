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Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler)

Avrupa'da liglerin sona ermesiyle yeni sezon transferleri başladı. Son olarak Manchester City, Milan'dan Tijjani Reijnders'ı kadrosuna kattı.İşte Avrupa'da resmileşen transferler...

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 1

Tijjani Reijnders -  Manchester City

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekiplerinden Manchester City, Milan'dan Tijjani Reijnders'ı kadrosuna kattı. 

Reijnders’in transferi için Milan’a 55 milyon Euro bonservis ödeneceği bildirildi.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. 

AZ Alkmaar'dan 2023'te Milan'a transfer olan orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde çıktığı 104 resmi maçta 19 gol attı.

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Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 2

Kieran Tierney - Celtic

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 3

Rayan Ait-Nouri - Manchester City

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 4

Mamadou Sarr - Chelsea

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 5

Rayan Cherki - Manchester City
Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 6

Clement Lenglet - Atletico Madrid

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 7

Jonathan Tah - Bayern Münih

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 8

Dean Huijsen - Real Madrid

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 9

Matheus Cunha - Manchester United

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 10

Giorgi Kochorashvili - Sporting

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 11

Ibrahim Maza - Bayer Levekusen

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 12

Geovany Quenda - Chelsea

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 13

Yoon Doyoung - Brighton

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 14

Kendry Paez - Chelsea

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 15

Lloyd Kelly - Juventus

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 16

Dario Essugo - Chelsea

Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler) - 17

Estevao Willian - Chelsea

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