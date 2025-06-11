Milan'dan City'ye 55 milyon euroluk dev imza (Avrupa'da resmileşen transferler)
Avrupa'da liglerin sona ermesiyle yeni sezon transferleri başladı. Son olarak Manchester City, Milan'dan Tijjani Reijnders'ı kadrosuna kattı.İşte Avrupa'da resmileşen transferler...
Tijjani Reijnders - Manchester City
İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekiplerinden Manchester City, Milan'dan Tijjani Reijnders'ı kadrosuna kattı.
Reijnders’in transferi için Milan’a 55 milyon Euro bonservis ödeneceği bildirildi.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
AZ Alkmaar'dan 2023'te Milan'a transfer olan orta saha oyuncusu, İtalyan ekibinde çıktığı 104 resmi maçta 19 gol attı.