Milletler Ligi final maçları takvimi 2025: Filenin Sultanları VNL finalleri ne zaman, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde ilk 8 sırada yer alarak adını finale yazdırdı.Finallerde ise Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya olacak. Milliler, VNL finalleri için Polonya'da olacak. Çeyrek finalde Japonya'nın mağlubiyeti ardından Filenin Sultanları yarı finale yükselecek. Peki, Türkiye voleybol finalleri ne zaman?
Milletler Ligi finalleri için nefesler tutuldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'de 8 galibiyet 4 yenilgiyle adını 6. sıraya yazdırarak finalde yer alma şansını elde etti. Finallerin ilk etabı olan çeyrek finalde Türkiye, Japonya ile karşılaşıyor. Bu maçın galibi olması durumunda yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. İşte, Filenin Sultanları maçları...