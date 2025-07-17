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Milletler Ligi final maçları takvimi 2025: Filenin Sultanları VNL finalleri ne zaman, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde ilk 8 sırada yer alarak adını finale yazdırdı.Finallerde ise Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya olacak. Milliler, VNL finalleri için Polonya'da olacak. Çeyrek finalde Japonya'nın mağlubiyeti ardından Filenin Sultanları yarı finale yükselecek. Peki, Türkiye voleybol finalleri ne zaman?

Milletler Ligi final maçları takvimi 2025: Filenin Sultanları VNL finalleri ne zaman, saat kaçta? - 1

Milletler Ligi finalleri için nefesler tutuldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'de 8 galibiyet 4 yenilgiyle adını 6. sıraya yazdırarak finalde yer alma şansını elde etti. Finallerin ilk etabı olan çeyrek finalde Türkiye, Japonya ile karşılaşıyor. Bu maçın galibi olması durumunda yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. İşte, Filenin Sultanları maçları...

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Milletler Ligi final maçları takvimi 2025: Filenin Sultanları VNL finalleri ne zaman, saat kaçta? - 2

MİLLETLER LİGİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın da yer alacağı VNL finalleri 23-27 Temmuz günlerinde olacak.

Türkiye ilk olarak çeyrek finalde 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da Japonya ile oynayacak. Japonya Milli Takımını ise Ferhat Akbaş yönetiyor. Bu maçı Millilerin kazanması halinde ise yarı finale yükselerek Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Milletler Ligi final maçları takvimi 2025: Filenin Sultanları VNL finalleri ne zaman, saat kaçta? - 3

Çeyrek finaldeki diğer eşleşmeler: İtalya(1) - ABD(8), Brezilya(2) - Almanya(7) ve Polonya(4) - Çin(5)

Türkiye Milletler Ligi 2. haftasında Brezilya'ya, 3. haftasında ise Çekya, İtalya ve Sırbistan'a mağlup oldu.

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