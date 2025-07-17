Milletler Ligi final maçları takvimi 2025: Filenin Sultanları VNL finalleri ne zaman, saat kaçta?

Milletler Ligi finalleri için nefesler tutuldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'de 8 galibiyet 4 yenilgiyle adını 6. sıraya yazdırarak finalde yer alma şansını elde etti. Finallerin ilk etabı olan çeyrek finalde Türkiye, Japonya ile karşılaşıyor. Bu maçın galibi olması durumunda yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin kazananı ile oynayacak. İşte, Filenin Sultanları maçları...