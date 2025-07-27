Milletler Ligi finali ne zaman? 2025 VNL (Milletler Ligi) final etabı İtalya - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi'nde finale kalan ilk takım İtalya oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise çeyrek finalde Japonya'ya 3-2 mağlup olarak VNL'ye veda etti. İtalya, yarı finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek adını finallere yazdırdı. Finalde ise Brezilya - Japonya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Milletler Ligi İtalya - Brezilya final maçı ne zaman, saat kaçta?
VNL finallerinde sona gelindi. Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde turnuvaya veda etmesi ardından Milletler Ligi'nde tablo değişti. Finale yükselen ilk takım İtalya olurken rakibi ise Japonya'yı mağlup eden Brezilya oldu. Polonya'da düzenlenen final etabı için nefesler tutuldu. Final maçı ile beraber VNL'de üçüncülük karşılaşması da gerçekleşecek. Peki, Milletler Ligi finali hangi kanalda?