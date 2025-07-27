Milletler Ligi finali ne zaman? 2025 VNL (Milletler Ligi) final etabı İtalya - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

VNL finallerinde sona gelindi. Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde turnuvaya veda etmesi ardından Milletler Ligi'nde tablo değişti. Finale yükselen ilk takım İtalya olurken rakibi ise Japonya'yı mağlup eden Brezilya oldu. Polonya'da düzenlenen final etabı için nefesler tutuldu. Final maçı ile beraber VNL'de üçüncülük karşılaşması da gerçekleşecek. Peki, Milletler Ligi finali hangi kanalda?