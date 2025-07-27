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Milletler Ligi finali ne zaman? 2025 VNL (Milletler Ligi) final etabı İtalya - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi'nde finale kalan ilk takım İtalya oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise çeyrek finalde Japonya'ya 3-2 mağlup olarak VNL'ye veda etti. İtalya, yarı finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek adını finallere yazdırdı. Finalde ise Brezilya - Japonya mücadelesinin galibiyle karşılaşacak. Milletler Ligi İtalya - Brezilya final maçı ne zaman, saat kaçta?

Milletler Ligi finali ne zaman? 2025 VNL (Milletler Ligi) final etabı İtalya - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

VNL finallerinde sona gelindi. Filenin Sultanları'nın çeyrek finalde turnuvaya veda etmesi ardından Milletler Ligi'nde tablo değişti. Finale yükselen ilk takım İtalya olurken rakibi ise Japonya'yı mağlup eden Brezilya oldu. Polonya'da düzenlenen final etabı için nefesler tutuldu. Final maçı ile beraber VNL'de üçüncülük karşılaşması da gerçekleşecek. Peki, Milletler Ligi finali hangi kanalda?

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Milletler Ligi finali ne zaman? 2025 VNL (Milletler Ligi) final etabı İtalya - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

MİLLETLER LİGİ İTALYA - BREZİLYA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Milletler Ligi'nde İtalya - Brezilya maçı 27 Temmuz Pazar günü saat 21:00'de Atlas Arena'da olacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan aktarılacak.

VNL'de üçüncülük mücadelesi de 17.00'de Japonya - Polonya arasında gerçekleşecek.

Milletler Ligi finali ne zaman? 2025 VNL (Milletler Ligi) final etabı İtalya - Brezilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

2025 VNL finallerinde Brezilya, İtalya ile 2022'deki karşılaşmanın rövanşına çıkacak. 2022 yılında iki takım olağanüstü bir performans sergilemiş ancak kazanan 3-0 ile İtalya olmuştu.

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