Milli ara için geri sayım! Süper Lig'de Milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek. Milli maçlar nedeniyle de Süper Lig müsabakalarında kısa bir ara olacak. Süper Lig'de Milli maç öncesi son maç 5 Ekim'de gerçekleşecek. Peki, Milli maç arası ne zaman?