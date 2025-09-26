NTV.COM.TR

Milli ara için geri sayım! Süper Lig'de Milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçına çıkıyor. Milli maç nedeniyle Süper Lig karşılaşmalarına ara verilecek. 11 Ekim'de Bulgaristan ile karşılaşacak Türkiye, hemen ardından Gürcistan maçına çıkacak. Futbol severler ise Süper Lig'de Milli ara tarihlerini takip ediyor.

Milli ara için geri sayım! Süper Lig'de Milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor? - 1

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek. Milli maçlar nedeniyle de Süper Lig müsabakalarında kısa bir ara olacak. Süper Lig'de Milli maç öncesi son maç 5 Ekim'de gerçekleşecek. Peki, Milli maç arası ne zaman?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Milli ara için geri sayım! Süper Lig'de Milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor? - 2

MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN?

A Milli Takımımız, 11 Ekim'de Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda Bulgaristan ile karşılaşıyor. Milli maç sebebi ile takımlar Süper Lig'de son olarak 5 Ekim'de sahne alacak. 8. haftadaki müsabakalar ardından Lig'de Milli ara başlayacak. 9. hafta maçları ile ara son bulacak. Hafta, 18 Ekim'de Konyaspor - Kocaelispor maçı ile başlayacak.

Milli ara için geri sayım! Süper Lig'de Milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor? - 3

11 Ekim'de Bulgaristan, 14 Ekim'de de Gürcistan ile gerçekleşecek maç ardından Türkiye, 15 Kasım'da Bulgaristan ile Atatürk Spor Kompleksi'nde yeniden eşleşecek.

18 Kasım'da E Grubundaki son eleme maçı da İspanya ile La Cartuja Stadyumu'nda olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER