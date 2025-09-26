Milli ara için geri sayım! Süper Lig'de Milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor?
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri üçüncü maçına çıkıyor. Milli maç nedeniyle Süper Lig karşılaşmalarına ara verilecek. 11 Ekim'de Bulgaristan ile karşılaşacak Türkiye, hemen ardından Gürcistan maçına çıkacak. Futbol severler ise Süper Lig'de Milli ara tarihlerini takip ediyor.
Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek. Milli maçlar nedeniyle de Süper Lig müsabakalarında kısa bir ara olacak. Süper Lig'de Milli maç öncesi son maç 5 Ekim'de gerçekleşecek. Peki, Milli maç arası ne zaman?