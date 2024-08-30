Milli ara ne zaman başlayacak? Süper Lig'e milli maç arası
A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve İzlanda ile yapacağı maçların öncesinde Süper Lig'e ara verilecek. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan ay-yıldızlı takımın, grubunda Galler ve Karadağ'ın yanı sıra İzlanda bulunuyor. Peki, milli ara ne zaman başlayacak?
UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın maçlarına az bir zaman kaldı. Milli maçlar öncesinde ise Süper Lig'e ne zaman ara verileceği merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'e milli maç arası takvimi...