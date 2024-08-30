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Milli ara ne zaman başlayacak? Süper Lig'e milli maç arası

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ve İzlanda ile yapacağı maçların öncesinde Süper Lig'e ara verilecek. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan ay-yıldızlı takımın, grubunda Galler ve Karadağ'ın yanı sıra İzlanda bulunuyor. Peki, milli ara ne zaman başlayacak?

Milli ara ne zaman başlayacak? Süper Lig'e milli maç arası - 1

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın maçlarına az bir zaman kaldı. Milli maçlar öncesinde ise Süper Lig'e ne zaman ara verileceği merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'e milli maç arası takvimi...

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Milli ara ne zaman başlayacak? Süper Lig'e milli maç arası - 2

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak.

Milli ara ne zaman başlayacak? Süper Lig'e milli maç arası - 3

MİLLİ MAÇ ARASI NE ZAMAN?

Milli takım, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile 9 Eylül'de kendi sahasında İzlanda ile karşılacak.

1 Eylül'de sona erecek 4. hafta müsabakaları ile Süper Lig milli araya girecek.

Milli maç arası, 15 Eylül'de start alacak 5. hafta maçları ile ise sona erecek.

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