Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?
EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi akşamı Berlin'de özel maçta karşı karşıya geldi. Galler'le de 21 Kasım Salı günü EURO 2024 eleme grubunun son maçında Cardiff'te karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman bitecek?
Futbolda milli mesai devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...