NTV.COM.TR’ye geri dön

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi akşamı Berlin'de özel maçta karşı karşıya geldi. Galler'le de 21 Kasım Salı günü EURO 2024 eleme grubunun son maçında Cardiff'te karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman bitecek?

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? - 1

Futbolda milli mesai devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. İşte, Süper Lig maçlarının başlayacağı tarih...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? - 2

HAZIRLIK MAÇINDA ALMANYA'YI DEVİRDİK

Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken tribünlerin büyük bölümü doldu. Türkiye dışında en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Berlin’de Türk sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.

Almanya-Türkiye karşılaşmasında 2024 Avrupa Şampiyonası’nın resmi futbol topu “Fussballliebe” (Futbol aşkı) kullanıldı. Dün ilk kez İtalya ile Kuzey Makedonya arasında oynanan EURO 2024 grup eleme karşılaşmasında kullanılan “Fussballliebe”, Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan maç topun kullanıldığı ikinci karşılaşma oldu.

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? - 3

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de milli ara; 12 Kasım Pazar akşamı oynanan son maçların ardından başladı.

13-24 Kasım tarihleri arasında milli ara nedeniyle Süper Lig'de maçlar oynanmayacak.

13. hafta maçları, 25 Kasım Cumartesi günü oynanmaya başlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER
;