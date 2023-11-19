Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak?

HAZIRLIK MAÇINDA ALMANYA'YI DEVİRDİK

Türkiye, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 3-2 mağlup etti.



Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmaya futbolseverler yoğun ilgi gösterirken tribünlerin büyük bölümü doldu. Türkiye dışında en yoğun Türk nüfusunun yaşadığı Berlin’de Türk sporseverler de yoğun ilgi gösterdi.



Almanya-Türkiye karşılaşmasında 2024 Avrupa Şampiyonası’nın resmi futbol topu “Fussballliebe” (Futbol aşkı) kullanıldı. Dün ilk kez İtalya ile Kuzey Makedonya arasında oynanan EURO 2024 grup eleme karşılaşmasında kullanılan “Fussballliebe”, Almanya ile Türkiye arasında Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan maç topun kullanıldığı ikinci karşılaşma oldu.