NTV.COM.TR’ye geri dön

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman? İşte 31. haftanın programı

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı maçların öncesinde milli ara başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesindeki hazırlık maçları nedeniyle Süper Lig milli araya girdi. Futbolseverler de maçların tarihine odaklandı. Peki, milli ara ne zaman bitecek?

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman? İşte 31. haftanın programı - 1

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman? İşte 31. haftanın programı - 2

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de 17 Mart günü oynanacak 30. hafta maçları sonrası milli ara başladı.

Milli ara 18 Mart tarihinde başlayacak ve milli takımın 26 Mart'ta oynayacağı son hazırlık maçı sonrasında sona erecek.

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman? İşte 31. haftanın programı - 3

31. HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şu şekilde:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

DAHA FAZLA GÖSTER
;