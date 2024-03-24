Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman? İşte 31. haftanın programı
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı maçların öncesinde milli ara başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesindeki hazırlık maçları nedeniyle Süper Lig milli araya girdi. Futbolseverler de maçların tarihine odaklandı. Peki, milli ara ne zaman bitecek?
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.