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Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları o tarihte başlayacak

Süper Lig'de verilen milli aranın ne zaman biteceği futbolseverlerce sorgulanıyor. D Grubu'nda bulunan Türkiye A Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları kapsamında, Hırvastistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki, milli ara ne zaman bitecek?

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları o tarihte başlayacak - 1

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların öncesinde milli ara da başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları nedeniyle Süper Lig milli araya girdi. Türkiye A Milli Takımı ilk olarak deplasmanda Hırvatistan'a konuk olacak ardından ise Letonya'yı sahamızda konuk edecek. İşte, Süper Lig'de milli ara hakkında bilgiler...


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Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları o tarihte başlayacak - 2

Ligde haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Günün diğer müsabakasında ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek yenilmezlik serisine devam etti.

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları o tarihte başlayacak - 3

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası 8 Ekim Pazar günü tamamlanacak. Bu tarihten sonra milli ara başlayacak.

21 Ekim 2023 tarihinden sonra ise 9. hafta maçları oynanacak.

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları o tarihte başlayacak - 4

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Hırvatistan-Türkiye müsabakası, 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 15 Ekim Pazar günü oynanacak olan Türkiye-Letonya maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları o tarihte başlayacak - 5

SÜPER LİG 9. HAFTA PROGRAMI


Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:

21 Ekim Cumartesi

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

22 Ekim Pazar

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

23 Ekim Pazartesi

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

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