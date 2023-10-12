Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig maçları o tarihte başlayacak

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların öncesinde milli ara da başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları nedeniyle Süper Lig milli araya girdi. Türkiye A Milli Takımı ilk olarak deplasmanda Hırvatistan'a konuk olacak ardından ise Letonya'yı sahamızda konuk edecek. İşte, Süper Lig'de milli ara hakkında bilgiler...





