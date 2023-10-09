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Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig'de milli ara takvimi

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların öncesinde milli ara da başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları nedeniyle Süper Lig milli araya girdi. Türkiye A Milli Takımı ilk olarak deplasmanda Hırvatistan'a konuk olacak ardından ise Letonya'yı sahamızda konuk edecek. Peki, milli ara ne zaman bitecek?

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig'de milli ara takvimi - 1

Süper Lig'de verilen milli aranın ne zaman biteceği futbolseverlerce sorgulanıyor. D Grubu'nda bulunan Türkiye A Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları kapsamında, Hırvastistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. İşte, Süper Lig'de milli ara hakkında bilgiler...

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Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig'de milli ara takvimi - 2

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası 8 Ekim Pazar günü tamamlanacak. Bu tarihten sonra milli ara başlayacak.

21 Ekim 2023 tarihinden sonra ise 9. hafta maçları oynanacak.

Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig'de milli ara takvimi - 3

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Hırvatistan-Türkiye müsabakası, 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 15 Ekim Pazar günü oynanacak olan Türkiye-Letonya maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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