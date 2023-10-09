Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig'de milli ara takvimi

Süper Lig'de verilen milli aranın ne zaman biteceği futbolseverlerce sorgulanıyor. D Grubu'nda bulunan Türkiye A Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları kapsamında, Hırvastistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. İşte, Süper Lig'de milli ara hakkında bilgiler...