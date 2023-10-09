Milli ara ne zaman bitecek? Süper Lig'de milli ara takvimi
A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya ile yapacağı maçların öncesinde milli ara da başladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları nedeniyle Süper Lig milli araya girdi. Türkiye A Milli Takımı ilk olarak deplasmanda Hırvatistan'a konuk olacak ardından ise Letonya'yı sahamızda konuk edecek. Peki, milli ara ne zaman bitecek?
Süper Lig'de verilen milli aranın ne zaman biteceği futbolseverlerce sorgulanıyor. D Grubu'nda bulunan Türkiye A Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları kapsamında, Hırvastistan ve Letonya ile karşı karşıya gelecek. İşte, Süper Lig'de milli ara hakkında bilgiler...