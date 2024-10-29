Milli ara ne zaman? Süper Lig milli ara tarihleri

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan Galler ve Karadağ maçları ile devam edecek. Son olarak Karadağ'ı yenen milli takım bu kez Galler'i konuk edecek. Ay-yıldızlılar, B Ligi 4. Grubunu lider tamamlaması durumunda A Ligi’ne yükselecek. Öte yandan Süper Lig'e verilen milli aranın tarihleri de belli oldu.