Milli ara ne zaman? Süper Lig milli ara tarihleri
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına yakın zaman sonra başlayacak. Milli maçlar nedeni ile Süper Lig'e ise ara verilecek. Futbolseverler de milli ara takvimini merak ediyor. Peki, Süper Lig'de milli ara ne zaman?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak, 19 Kasım'daki 6. maçta ise deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. İşte, Süper Lig milli ara tarihleri...