NTV.COM.TR

"Milli ara öncesi ağrı kesici" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Milli ara öncesi ağrı kesici" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi - 1

"MİLLİ ARA ÖNCESİ AĞRI KESİCİ"

"Galatasaray oyununun temposunu, büyük oranda elinde tuttuğu bir 90 dakika oynadı. Bazen yüksek tempoya çıkarken genelde ise özellikle 1-0'dan sonra tempoyu çok düşürdüğü anlar da oldu. Bunda oyuncuların yorgun görüntüsü, aşırı sıkışık fikstür ve milli araya girilecek olmasının da payı var. Galatasaray'ın milli aranın ardından daha güçlü bir oyunla daha ciddi ve daha agresif olarak geri döneceğini düşünüyorum.  Bu 3 puan Galatasaray için milli ara öncesi ağrı kesici görevi gördü.

SARA VE YUNUS FARK YARATTI

Gabriel Sara için daha önce Kadıköy'de derbi eşik maçıydı demiştim, o eşiği harika geçti ve artık izleyenleri alıştırdığı bir oyunu var. Takım arkadaşlarına poziyon yaratma ve kilit pasları Galatasaray'ın oyununa seviye atlatıyor. Yunus Akgün de artık ben bu takımın ilk 11 oyuncusuyum der gibi oynamaya devam ediyor. Roland Sallai, ritim bulunca ilk 11'e girecektir diye düşünülüyordu. Yunus bu formunu genele yayarsa Okan Buruk formayı ondan zor alır."

Burak Özdemir | FANATİK

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Milli ara öncesi ağrı kesici" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi - 2

"TEKNİK EKİBİNİ GÖZDEN GEÇİRMELİ"

"Garip ama izleyenler için ilk yarı sonucundan çok Galatasaray'ın ikinci devre nasıl bir oyun oynayacağı merak konusuydu. İkinci yarı da yine düştü Galatasaray. Yunus'un iyi futbolu ve golüne Sara, Davinson ve Jakobs eşlik ettiler. Milli arada Okan Buruk teknik kadrosunu gözden geçirmeli. Futbolla ilgilenen yöneticilerden destek alamadığı ortada. Çünkü fikstürün devamında bu kafa karışıklığı bu yorgun bedenlerle yol yokuş olur. Son çeyrekte takımı ayakta tutan ve travmatik iki sonuca rağmen desteğini esirgemeyen Galatasaray taraftarı sahanın en iyisiydi."

Bülent Timurlenk | SABAH

"Milli ara öncesi ağrı kesici" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi - 3

"DOKUNULMAZ"

"Dünkü maçta öncelikle 3 puan önemliydi, o alındı. Hücumda lokomotif görevi sahanın en başarılı isimlerinden Yunus'taydı. Mertens ve Barış'taki fiziki düşüş devam ediyor. İcardi ise sahada adeta yoktu. Galatasaray'ın 10 kişi oynamasını, Yunus'un iki kişilik performansı önledi. Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel İcardi'ye tanıdığı sınırsız dokunulmazlıktır."

Ömer Üründül | SABAH

"Milli ara öncesi ağrı kesici" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi - 4

"MERTENS'E KIRMIZIYI GÖSTEREMEDİ"

"Galatasaray birkaç haftadır öne geçtiği maçları kazanamıyordu. Bu çok rahatsız edici, kafalarda soru işareti getirici bir tabloydu. Dün akşam bu gerçekleşmedi. Aslında baktığımız vakit ilk yarıda Galatasaray iyi oynadı. Yunus art arda iyi maçlar çıkartıyor. İlk yarıda da kendisine atılan mükemmel pası iyi değerlendirip kalecinin üzerinden aşırtarak takımını öne geçirdi. Galatasaray'da tuhaf şeyler oluyor. İkinci devre büyük oranda oyundan kopuyorlar. Her ne kadar Alanya'nın gücü fazla olmasa da Galatasaray'ın üzerine fazla gelemeseler de özellikle ikinci 45 dakikalar taraftar için can sıkıcı. Dün gece uzatma dakikalarında Alanyalı oyuncu kendisine çıkartılan topa iyi vursa kalenin üzerinden atmasa farklı olabilirdi. Galatasaray özellikle Fenerbahçe galibiyetinden sonra temposu ve alan daraltmasında problemler yaşıyor. Sanki derbi galibiyetiyle çok şey başarıldı ve oyuncular ruhen tatile çıktı. Sonuçta; Galatasaray için rahatlama maçıydı ama 90+5'te Jelert'i oyuna almak 10 milyon Euro'nun boşa atıldığının göstergesidir. Gelelim hakeme; Mehmet Türkmen ilk yarıda Mertens'i mutlak atmalıydı. Rakibin yüzüne bilerek, isteyerek dirseği vurdu. Hadi Türkmen görmedi, VAR'da oturan hakem ne yapar? Neden uyarmaz? Böyle bir hata tüm doğruları, ortadan kaldırıveriyor."

Ahmet Çakar | SABAH

DAHA FAZLA GÖSTER