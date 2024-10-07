"Milli ara öncesi ağrı kesici" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi

"MİLLİ ARA ÖNCESİ AĞRI KESİCİ"

"Galatasaray oyununun temposunu, büyük oranda elinde tuttuğu bir 90 dakika oynadı. Bazen yüksek tempoya çıkarken genelde ise özellikle 1-0'dan sonra tempoyu çok düşürdüğü anlar da oldu. Bunda oyuncuların yorgun görüntüsü, aşırı sıkışık fikstür ve milli araya girilecek olmasının da payı var. Galatasaray'ın milli aranın ardından daha güçlü bir oyunla daha ciddi ve daha agresif olarak geri döneceğini düşünüyorum. Bu 3 puan Galatasaray için milli ara öncesi ağrı kesici görevi gördü.

SARA VE YUNUS FARK YARATTI

Gabriel Sara için daha önce Kadıköy'de derbi eşik maçıydı demiştim, o eşiği harika geçti ve artık izleyenleri alıştırdığı bir oyunu var. Takım arkadaşlarına poziyon yaratma ve kilit pasları Galatasaray'ın oyununa seviye atlatıyor. Yunus Akgün de artık ben bu takımın ilk 11 oyuncusuyum der gibi oynamaya devam ediyor. Roland Sallai, ritim bulunca ilk 11'e girecektir diye düşünülüyordu. Yunus bu formunu genele yayarsa Okan Buruk formayı ondan zor alır."

Burak Özdemir | FANATİK