Milli ara tarihleri: Süper Lig'de Milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Süper Lig maçlarına, Milli maçlar nedeniyle kısa bir ara veriliyor. A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Eleme maçları kapsamında Gürcistan ve İspanya ile karşılaşıyor. 4. hafta ardından lig maçları kısa süreliğine olmayacak. Futbol severler ise Milli maç arasında gerçekleşecek Türkiye Dünya Kupası eleme maçlarının tarihlerine odaklandı. İşte, A Milli Takım maçları...
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 4 Eylül ve 7 Eylül tarihlerinde Gürcistan ve İspanya ile karşılaşıyor. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'de de Milli ara başlıyor. Süper Lig takımları, 31 Ağustos'taki 4. hafta maçları ardından Milli araya giriyor.