Milli ara tarihleri: Süper Lig'de Milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Süper Lig maçlarına, Milli maçlar nedeniyle kısa bir ara veriliyor. A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Eleme maçları kapsamında Gürcistan ve İspanya ile karşılaşıyor. 4. hafta ardından lig maçları kısa süreliğine olmayacak. Futbol severler ise Milli maç arasında gerçekleşecek Türkiye Dünya Kupası eleme maçlarının tarihlerine odaklandı. İşte, A Milli Takım maçları...

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 4 Eylül ve 7 Eylül tarihlerinde Gürcistan ve İspanya ile karşılaşıyor. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'de de Milli ara başlıyor. Süper Lig takımları, 31 Ağustos'taki 4. hafta maçları ardından Milli araya giriyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

A Milli Takımın Dünya Kupası Elemelerinda mücadele edecek olması sebebiyle Süper Lig'de Milli ara olacak.

Milli ara ise 31 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek Süper Lig'in 4. hafta maçları ardından başlıyor. Milli ara 14 Eylül'deki maçlarla beraber sonlanmış olacak.

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

4 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de Gürcistan Türkiye maçı gerçekleşecek. Mücadele Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda olacak ve TV8 ile EXXEN'den aktarılacak.

7 Eylül'de saat 21:45'te Türkiye İspanya mücadelesi olacak. Maç MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenecek. Maçın yayıncı kuruluşu da aynı olacak.

