Milli ara tarihleri: Süper Lig'de Milli maç arası ne zaman başlıyor ve bitiyor?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 4 Eylül ve 7 Eylül tarihlerinde Gürcistan ve İspanya ile karşılaşıyor. Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'de de Milli ara başlıyor. Süper Lig takımları, 31 Ağustos'taki 4. hafta maçları ardından Milli araya giriyor.