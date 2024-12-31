Milli futbolcu Ahmed Kutucu Avrupa’da zirveye oynuyor, Mohamed Salah ile yarışıyor

SALAH'LA YARIŞIYOR

Eyüpspor’un gösterdiği iyi performansta başrol oyuncularından olan milli futbolcu; 7 gol, 5 asistlik performansıyla da takımın en çok skor katkısı veren ismi durumunda. 24 yaşındaki futbolcu, 12 farklı maçta skor katkısı vererek istikrarlı bir performans sergiledi.

Avrupa’da en fazla maçta gol katkısı veren oyuncu ise 16 maç ile Liverpool’un Mısırlı golcüsü Mohammed Salah.

Ayrıca Barcelona’nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Yammine Yamal da 12 farklı maçta verdiği skor katkısıyla Ahmed Kutucu ile birlikte ikinci sırada yer aldı.