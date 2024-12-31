Milli futbolcu Ahmed Kutucu Avrupa’da zirveye oynuyor, Mohamed Salah ile yarışıyor
Milli futbolcu Ahmed Kutucu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 24 yaşındaki golcü, Avrupa’nın 10 büyük liginde en fazla maçta gol katkısı veren oyuncular arasında kendine yer buldu. Kutucu’nun önünde ise bu sezon gösterdiği performansla Liverpool’u sırtlayan, Mohamed Salah yer alıyor.
Eyüpspor, Süper Lig’de gösterdiği performansla Avrupa kupalarını zorlarken, Ahmed Kutucu da gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı.
Süper Lig’de bu sezon sadece sarı kart cezalısı olduğu Galatasaray maçında forma giyemeyen Ahmed Kutucu, takımına 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı.