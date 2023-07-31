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Milli futbolcu Mehmet Can Aydın Trabzonspor'a imzalıyor (31 Temmuz 2023 transfer haberleri)

Trabzonspor, savunma hattını Mehmet Can Aydın ile güçlendiriyor. Schalke ile anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki sağ bek İstanbul'a geldi. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Milli futbolcu Mehmet Can Aydın Trabzonspor'a imzalıyor (31 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 1

TRABZONSPOR MİLLİ SAVUNMACI

Trabzonspor, savunma hattını Mehmet Can Aydın ile güçlendiriyor.

Bordo-mavili takımın transferi için Schalke ile anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki sağ bek İstanbul'a geldi.

Mehmet Can Aydın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a imza atacak.



SPOR&SKOR HABERLERİ

Milli futbolcu Mehmet Can Aydın Trabzonspor'a imzalıyor (31 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 2

GALATASARAY'DA PAREDES KARARI DEĞİŞTİ

Galatasaray, transfer sürecini uzatan Leandro Paredes'in beklememeye karar verdi. Sarı kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun yerine orta saha için diğer alternatiflere yönelecek.

L'Equipe gazetesinin haberine göre; Arjantinli futbolcunun Galatasaray'a Transfer olma ihtimali tamamen ortadan kalkmadı ancak sarı kırmızılılar, Paredes'in transfer için cevap verme sürecini uzatması üzerine oyuncuyu beklememeye ve orta saha için diğer transfer alternatiflerini değerlendirmeye karar verdi.


Milli futbolcu Mehmet Can Aydın Trabzonspor'a imzalıyor (31 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 3

NİNO İÇİN TEKLİF

Beşiktaş, Fluminense'nin stoperi Nino için yeni teklif yaptı. Siyah beyazlılar taksit, Brezilya kulübü peşin para istiyor. Nino'nu aklı ise siyah beyazlı formada. (FOTOMAÇ)


Milli futbolcu Mehmet Can Aydın Trabzonspor'a imzalıyor (31 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 4

DEMİRBAY'IN DURUMU NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Nelsson'un satılma ihtimaline karşın yeni bir stoper bakılırken, Rashica ve Kerem Demirbay'ın durumu, hafta içerisinde netleşecek. (FANATİK)


Milli futbolcu Mehmet Can Aydın Trabzonspor'a imzalıyor (31 Temmuz 2023 transfer haberleri) - 5

RIDVAN YILMAZ FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe'nin geçen sezon Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için harekete geçtiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin üç gün önce Rangers'a teklifte bulunduğunu belirten İskoç basını, Rıdvan'ın ise kariyerini Avrupa'da devam etmek istediğine vurgu yaptı. (FOTOMAÇ)

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