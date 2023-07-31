Milli futbolcu Mehmet Can Aydın Trabzonspor'a imzalıyor (31 Temmuz 2023 transfer haberleri)
Trabzonspor, savunma hattını Mehmet Can Aydın ile güçlendiriyor. Schalke ile anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki sağ bek İstanbul'a geldi. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...
TRABZONSPOR MİLLİ SAVUNMACI
Trabzonspor, savunma hattını Mehmet Can Aydın ile güçlendiriyor.
Bordo-mavili takımın transferi için Schalke ile anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki sağ bek İstanbul'a geldi.
Mehmet Can Aydın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Trabzonspor'a imza atacak.