Milli futbolcu Mehmet Can Aydın Trabzonspor'a imzalıyor (31 Temmuz 2023 transfer haberleri)

GALATASARAY'DA PAREDES KARARI DEĞİŞTİ



Galatasaray, transfer sürecini uzatan Leandro Paredes'in beklememeye karar verdi. Sarı kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun yerine orta saha için diğer alternatiflere yönelecek.



L'Equipe gazetesinin haberine göre; Arjantinli futbolcunun Galatasaray'a Transfer olma ihtimali tamamen ortadan kalkmadı ancak sarı kırmızılılar, Paredes'in transfer için cevap verme sürecini uzatması üzerine oyuncuyu beklememeye ve orta saha için diğer transfer alternatiflerini değerlendirmeye karar verdi.





