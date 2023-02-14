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Milli futbolcu Mehmet Topal Malatya'da enkaz çalışmalarında

Bir dönem A Milli Takım forması da giyen ve geçtiğimiz yıllarda emekli olan Mehmet Topal memleketi Malatya'da enkaza çalışmalara katılıp, depremzedelere erzak dağıttı.

Milli futbolcu Mehmet Topal Malatya'da enkaz çalışmalarında - 1

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem Malatya'da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Mehmet Topal memleketi Malatya için yardıma koşan isimler arasında yer aldı.


Milli futbolcu Mehmet Topal Malatya'da enkaz çalışmalarında - 2

Depremin 2. günü bölgeye ulaşan Topal, bölgeye 1 tır yardım malzemesi gönderdi.


Milli futbolcu Mehmet Topal Malatya'da enkaz çalışmalarında - 3

Eski milli futbolcu daha sonra her gün köyleri tek tek dolaşıp yakın illerden aldığı ihtiyaç malzemelerini köylülere ulaştırdı.


Milli futbolcu Mehmet Topal Malatya'da enkaz çalışmalarında - 4

Geceleri de arama kurtarma ekiplerine yardım eden Topal bölgedeki kamyonetinde uyuyor.


Milli futbolcu Mehmet Topal Malatya'da enkaz çalışmalarında - 5

Son olarak geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mehmet Topal, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırmıştı. Topal geçen sezonun sonunda 36 yaşında aktif futbol yaşamını sonlandırmıştı.

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