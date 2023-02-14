Milli futbolcu Mehmet Topal Malatya'da enkaz çalışmalarında

Son olarak geçen sezon Beşiktaş forması giyen Mehmet Topal, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırmıştı. Topal geçen sezonun sonunda 36 yaşında aktif futbol yaşamını sonlandırmıştı.