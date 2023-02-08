Milli futbolcu Merih Demiral'dan depremzedeler için forma satışı: Ronaldo, Bonucci ve Dybala katıldı

Daha önce Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olan milli futbolcu Merih Demiral, depremzedeler için harekete geçti.
Milli futbolcu Merih Demiral, koleksiyonunda yer alan imzalı Cristiano Ronaldo formasını, gelirini Ahbap'a bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkaracağını söyledi.
İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Demiral, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, imzalı Ronaldo formasının fotoğrafını paylaşarak, “Az önce Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap’a bağışlanacaktır.” dedi.
Stoper Bonucci ile de iletişime geçtiğini aktaran milli futbolcu, Bonucci'nin Türkiye için üzüldüğünü ve yıldız oyuncunun forma bağışı yaparak destek olduğunu duyurdu.
Demiral, forma satışına Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın da katılmak istediğini açıkladı. Dybala açık arttırmada satılması için forma gönderecek.