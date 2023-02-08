Milli futbolcu Merih Demiral'dan depremzedeler için forma satışı: Ronaldo, Bonucci ve Dybala katıldı

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Demiral, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, imzalı Ronaldo formasının fotoğrafını paylaşarak, “Az önce Cristiano ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap’a bağışlanacaktır.” dedi.





