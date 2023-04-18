Milli futbolcu Orkun Kökçü ve takım arkadaşlarından Hollanda'da iftar yemeği

Hollanda ekibinin resmi internet sitesine konuşan Kökçü, organizasyonla ilgili olarak, "Fikir iki hafta önce Oussama ve Mohamed'in aklına geldi. Kulüp bunu hemen benimsedi ve çok hızlı bir şekilde ayarladı. Her şey çok iyi görünüyor." ifadelerini kullandı.





