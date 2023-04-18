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Milli futbolcu Orkun Kökçü ve takım arkadaşlarından Hollanda'da iftar yemeği

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, takım arkadaşları Oussama Idrissi ve Mohamed Taabouni ile birlikte Hollanda ekibinin stadı De Kuip'te yaklaşık 100 kadar Rotterdamlı vatandaşla iftar yemeğinde bir araya geldi.

Milli futbolcu Orkun Kökçü ve takım arkadaşlarından Hollanda'da iftar yemeği - 1

Hollanda Eredivisie'de lider durumda bulunan Feyenoord Rotterdam forması giyen Orkun Kökçü, takımdaki müslüman arkadaşları Faslı Oussama Idrissi ve Fas asıllı Hollandalı Mohamed Taabouni ile birlikte iftar organizasyonu düzenledi.

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Milli futbolcu Orkun Kökçü ve takım arkadaşlarından Hollanda'da iftar yemeği - 2

Hollanda ekibinin stadı olan De Kuip'te gerçekleştirilen ve kulübün de organizasyona destek olduğu yemekte 100 kadar Rotterdamlı vatandaş ağırlandı.

Milli futbolcu Orkun Kökçü ve takım arkadaşlarından Hollanda'da iftar yemeği - 3

Hollanda ekibinin resmi internet sitesine konuşan Kökçü, organizasyonla ilgili olarak, "Fikir iki hafta önce Oussama ve Mohamed'in aklına geldi. Kulüp bunu hemen benimsedi ve çok hızlı bir şekilde ayarladı. Her şey çok iyi görünüyor." ifadelerini kullandı. 


Milli futbolcu Orkun Kökçü ve takım arkadaşlarından Hollanda'da iftar yemeği - 4

Hollanda ekibi yaptığı açıklamada, iftar yemeğinden önce misafirlerle stat turu yapıldığını ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladığını belitti.

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