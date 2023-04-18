Milli futbolcu Orkun Kökçü ve takım arkadaşlarından Hollanda'da iftar yemeği

Hollanda Eredivisie'de lider durumda bulunan Feyenoord Rotterdam forması giyen Orkun Kökçü, takımdaki müslüman arkadaşları Faslı Oussama Idrissi ve Fas asıllı Hollandalı Mohamed Taabouni ile birlikte iftar organizasyonu düzenledi.
Hollanda ekibinin stadı olan De Kuip'te gerçekleştirilen ve kulübün de organizasyona destek olduğu yemekte 100 kadar Rotterdamlı vatandaş ağırlandı.
Hollanda ekibinin resmi internet sitesine konuşan Kökçü, organizasyonla ilgili olarak, "Fikir iki hafta önce Oussama ve Mohamed'in aklına geldi. Kulüp bunu hemen benimsedi ve çok hızlı bir şekilde ayarladı. Her şey çok iyi görünüyor." ifadelerini kullandı.
Hollanda ekibi yaptığı açıklamada, iftar yemeğinden önce misafirlerle stat turu yapıldığını ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladığını belitti.