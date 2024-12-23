Milli futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar birlikteliğinden ilk fotoğraflar
Geçtiğimiz günlerde birliktelikleri ortaya çıkan Fenerbahçe'nin ve milli takımın futbolcusu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar'dan ilk fotoğraflar geldi. İkili birlikte oldukları kareleri karşılıklı olarak sayfalarına taşıdı.
Son olarak Gönül Dağı dizisinde rol alan Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydin, sosyal birliktelik karelerini yayınladı.
Akaydin ve Çağlar Instagram hesaplarından karşılıklı olarak birlikte oldukları kareleri paylaştı.