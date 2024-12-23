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Milli futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar birlikteliğinden ilk fotoğraflar

Geçtiğimiz günlerde birliktelikleri ortaya çıkan Fenerbahçe'nin ve milli takımın futbolcusu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar'dan ilk fotoğraflar geldi. İkili birlikte oldukları kareleri karşılıklı olarak sayfalarına taşıdı.

Milli futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar birlikteliğinden ilk fotoğraflar - 1

Son olarak Gönül Dağı dizisinde rol alan Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydin, sosyal birliktelik karelerini yayınladı.

Akaydin ve Çağlar Instagram hesaplarından karşılıklı olarak birlikte oldukları kareleri paylaştı.


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Milli futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar birlikteliğinden ilk fotoğraflar - 2

Akaydin, Hazal Çağlar'ın 22 Ekim'deki paylaşımına adını yazarak kırmızı kalp emojisini eklemiş ve aşkını ilan etmişti.


Milli futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar birlikteliğinden ilk fotoğraflar - 3

HAZAL ÇAĞLAR KİMDİR?

28 yaşındaki oyuncu son olarak Gönül Dağı'nın Asuman'ı olarak seyirci karşısına çıktı.

Beykent Üniversitesi'nden mezun olan Çağlar ardından N10 Studios Temel Oyunculuk Eğitimi ve Metin Balekoğlu Kamera Önü Oyunculuğu'ndan eğitimlerini tamamladı.



Milli futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar birlikteliğinden ilk fotoğraflar - 4

Tenis sporuyla da ilgilenen Çağlar; İtiraf (Nesli) ve Aile Hükümeti projerinde de rol almıştı.

Çağlar'ın 330 bini aşkın kişi tarafından takip edilen Instagram'ından öne çıkan diğer kareler...

Milli futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar birlikteliğinden ilk fotoğraflar - 5
Milli futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar birlikteliğinden ilk fotoğraflar - 6
Milli futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar birlikteliğinden ilk fotoğraflar - 7
Milli futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar birlikteliğinden ilk fotoğraflar - 8
Milli futbolcu Samet Akaydin ile oyuncu Hazal Çağlar birlikteliğinden ilk fotoğraflar - 9
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