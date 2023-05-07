Milli futbolcu Umut Nayir'den kariyerindeki ilk hat-trick (Ümraniyespor 4 - Sivasspor: 1)

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 4-1’lik skorla yenerek ligde kalma umutlarını artırdı.
HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 33'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'u sahasında 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 26'ya yükseltirken, Sivasspor 37 puanda kaldı.
Ümraniyespor’un milli futbolcusu Umut Nayir, Sivasspor karşısında kaydettiği 3 golle, Süper Lig’de ilk kez hat-trick yaparken, bu sezon da 15 gole ulaştı.
HAKEMLER: Burak Şeker, Cemil Tunç, Abdullah Uğur Sarı
ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir - Gheorghe (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Glumac, Epureanu, Onur Ayık (Dk. 78 Mustafa Eser), Geraldo (Dk. 58 Mrsic), Sackey (Dk. 71 Fatih Şanlıtürk), Serkan Göksu, Sekidika, Umut Nayir, Kayode
SİVASSPOR: Muammer Yıldırım - Murat Paluli (Dk. 46 Caicedo), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis (Dk. 82 Hakan Arslan), Ulvestad, Samu Saiz (Dk. 79 N’Jie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Robin Yalçın), Gradel (Dk. 83 James), Yatabare
GOLLER: Dk. 7, Dk. 24 (P) ve Dk. 76 Umut Nayir, Dk. 90+1 Kayode (Ümraniyespor), Dk. 35 Gradel (Sivasspor)
KIRMIZI KART: Dk. 45+5 Yatabare (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Kayode, Orkun Özdemir, Gheorghe, Geraldo, Glumac, Mustafa Eser (Ümraniyespor), Goutas (Sivasspor)
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada sol tarafta topla buluşan Sekidika’nın çizgiye inerek içeri çevirdiği topta altıpas içerisinde son anda ayak koyan Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
18. dakikada ikiye bir yakaladıkları pozisyonda Sekidika’nın pasında Kayode ceza sahası içi sağ çaprazdan beklemeden vuruşunu yaptı. Savunmada Caner Osmanpaşa’nın müdahalesi ile meşin yuvarlak kornere gitti.
22. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası Epureanu’nun içeri çevirdiği top, Murat Paluli’ye çarptı. Pozisyona yakın olan hakem Burak Şeker, elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
24. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in sağ ayağı ile sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Muammer’in sağından filelerle buluştu. 2-0
35. dakikada Uğur Çiftçi’nin ceza sahası içi sol taraftan yaptığı ortada Gradel’in kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Orkun’un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1
45+2. dakikada Mustapha Yatabare, Tomislav Glumac ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun devamında Sivasspor korner kullanmak üzereyken Glumac, Yatabare'nin müdahalesi ile topsuz alanda ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Burak Şeker bu pozisyonda Yatabare'ye yaptığı hareketten dolayı sarı kart verdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, sarı kartı iptal ederek, Yatabare'ye direkt kırmızı kart gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un sağ taraftan yaptığı ortada Caicedo’nun kafa vuruşu sonrası uzak direğinin dibinden auta gitti.
76. dakikada Oğuz’un sağ taraftan ortasında kala önünden Geraldo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammer’in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü. Pozisyonu iyi takip eden Umut Nayir'in dönen topa gelişine yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1
82. dakikada Sekidika, sol taraftan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Umut Nayır’dan seken topta Kayode şutunu çekti ama meşin yuvarlak auta çıktı.
90+1. dakikada Umut Nayir'ın topuk pasında topla buluşan Kayode'nin ceza sahası içine girdikten sonra sağ ayağı ile yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1
İşte diğer kareler...