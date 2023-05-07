Milli futbolcu Umut Nayir'den kariyerindeki ilk hat-trick (Ümraniyespor 4 - Sivasspor: 1)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada sol tarafta topla buluşan Sekidika’nın çizgiye inerek içeri çevirdiği topta altıpas içerisinde son anda ayak koyan Umut Nayir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

18. dakikada ikiye bir yakaladıkları pozisyonda Sekidika’nın pasında Kayode ceza sahası içi sağ çaprazdan beklemeden vuruşunu yaptı. Savunmada Caner Osmanpaşa’nın müdahalesi ile meşin yuvarlak kornere gitti.

22. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası Epureanu’nun içeri çevirdiği top, Murat Paluli’ye çarptı. Pozisyona yakın olan hakem Burak Şeker, elle müdahale olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

24. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Nayir'in sağ ayağı ile sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Muammer’in sağından filelerle buluştu. 2-0

35. dakikada Uğur Çiftçi’nin ceza sahası içi sol taraftan yaptığı ortada Gradel’in kale önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Orkun’un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1

45+2. dakikada Mustapha Yatabare, Tomislav Glumac ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonun devamında Sivasspor korner kullanmak üzereyken Glumac, Yatabare'nin müdahalesi ile topsuz alanda ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Burak Şeker bu pozisyonda Yatabare'ye yaptığı hareketten dolayı sarı kart verdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, sarı kartı iptal ederek, Yatabare'ye direkt kırmızı kart gösterdi.