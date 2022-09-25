Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü

Çiftin nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar yaptı.