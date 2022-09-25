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Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül dünyaevine girdi. Akgül ile Bianka Cekusz'un düğün törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 1

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Bianka Cekusz ile evlendi.

Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 2

Ankara'daki İncek Günay Düğün Salonu'nda yapılan törende nikahı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıydı.

Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 3

Çiftin nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, milli güreşçi Rıza Kayaalp ile ASKİ Spor Kulübü Koordinatörü Abdullah Çakmar yaptı.

Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 4

Düğüne çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 5
Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 6
Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 7
Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 8
Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 9
Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 10
Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 11
Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 12
Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 13
Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 14
Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 15
Milli güreşçi Taha Akgül'ün mutlu günü - 16

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