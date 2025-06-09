Milli kaleci Berke Özer'den transfer açıklaması: Galatasaray'a gidecek mi?
A Milli Takımı ve Eyüpspor’un file bekçisi Berke Özer, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı, eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne yönelik hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçta ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Süper Lig ekibi Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki file bekçi Berke Özer bu mücadelede ilk kez milli formayı giydi.
Hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılan ve Muslera sonrası Galatasaray'a gideceği öne sürülen Berke geleceği hakkında konuştu.