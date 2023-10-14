Milli maç bilgileri: Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye-Letonya milli maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihinde 10. kez rakip olacak. Peki, Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın grupta 2 maçı kaldı. Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında yarın karşılaşacağı Letonya ile tarihinde 10. kez rakip olacak. Milli takım Konya'da 15 Ekim Pazar günü Letonya'yı yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini alacak.