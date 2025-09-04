MİLLİ MAÇ | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef Dünya Kupası
Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası yolunda kritik bir sınava daha çıkıyor. Ay-yıldızlılar, grup aşamasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası elemelerinde grupta avantaj sağlamak isteyen millilerimiz, Gürcistan deplasmanında galibiyet arayacak. Futbolseverler, Gürcistan-Türkiye maçının tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı şimdiden merak etmeye başladı. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
