MİLLİ MAÇ | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef Dünya Kupası

A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde yoluna devam ediyor. Ay-yıldızlılar, gruptaki kritik mücadelede Gürcistan deplasmanına konuk olacak. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma, hem gruptaki puan sıralaması hem de Dünya Kupası bileti için büyük önem taşıyor. Grubunu lider olarak tamamlayan takım doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?