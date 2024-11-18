Milli maç heyecanı: Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi için Karadağ karşısında sahaya çıkacak. İki takım arasında Samsun'da oynanan maçı Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı. Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak. Peki, Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar son olarak grupta Galler beraberliğiyle birlikte liderliğini korumaya devam ediyor. Futbolseverler ise bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalında odaklandı. Öte yandan grubun diğer mücadelesinde ise play-off ve grup birinciliği iddiasını sürdüren Galler ise İzlanda ile karşılaşacak. İşte, Karadağ-Türkiye maçına dair bilgiler...