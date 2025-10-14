MİLLİ MAÇ HEYECANI: Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?
Ay-yıldızlılar, Gürcistan karşısında kazanarak play-off’ları garantilemek için sahaya çıkıyor. A Milli Takım’da gözler Kenan Yıldız, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarda olacak. E Grubu’nda oynadığı 3 maçın ikisini kazanmayı başaran milliler, tek puan kaybını İspanya karşısında yaşadı. Türkiye - Gürcistan mücadelesi için geri sayım başlarken gözler karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanala çevrildi. Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası yolunda başarılarına bir yenisini daha eklemek için sahaya çıkacak. Türkiye - Gürcistan mücadelesine Kocaeli ev sahipliği yapacak. Peki Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı taraftarı önünde Gürcistan ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Grubunda Gürcistan ile oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan Milli Takım, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçında da kazanıp puanını 9'a yükseltmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Türkiye-Gürcistan milli maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?