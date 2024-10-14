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Milli maç (İzlanda-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç ertelenmi? UEFA son kararı verdi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında bu akşam deplasmanda İzlanda ile zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Uluslar Ligi H grubunda mücadele eden Milli Takım, 7 puanla grup birincisi olarak yer alıyor. Oynanan 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberlik alan Milli Takım, İzlanda'yı da yenerek gruplarda iyice rahatlamak istiyor. Öte yandan İzlanda'da oynanacak maçın don olayı nedeniyle ertelenmesi gündemdeydi. Peki, İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Milli maç ertelenmi?

Milli maç (İzlanda-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç ertelenmi? UEFA son kararı verdi - 1

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Geride kalan maçlarda 7 puan toplayan ve lider durumda bulunan Milli Takım, İzlanda engelini de aşmak istiyor. Peki, İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Milli maç (İzlanda-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç ertelenmi? UEFA son kararı verdi - 2

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

Milli maç (İzlanda-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç ertelenmi? UEFA son kararı verdi - 3

MİLLİ MAÇ ERTELENDİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı bu mücadelenin ertelenme ihtimali ortadan kalktı.

UEFA yetkilileri ve hakemler yaptıkları son kontrolün ardından oynatma kararı verdi.

İzlanda ile Türkiye maçının oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nın maç saatinde don tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

Milli maç (İzlanda-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç ertelenmi? UEFA son kararı verdi - 4

MUHTEMEL 11

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, İrfan Can, Arda, Kenan, Bertuğ 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

Milli maç (İzlanda-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç ertelenmi? UEFA son kararı verdi - 5

MAÇI POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak düdük çalacak. Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paweł Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.

Milli maç (İzlanda-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç ertelenmi? UEFA son kararı verdi - 6

TÜRKİYE 7 PUANLA LİDER DURUMDA

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.

Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.

Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

Dördüncü grupta aynı gün Galler ile Karadağ, saat 21.45'te karşılaşacak.

Milli maç (İzlanda-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç ertelenmi? UEFA son kararı verdi - 7

MİLLİ TAKIMDA 2 EKSİK

Milli takımda, İzlanda mücadelesi öncesinde iki eksik bulunuyor.

Karadağ karşılaşmasında sağ arka adalesinden sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile kart cezalısı Kaan Ayhan, bu mücadelede forma giyemeyecek.

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