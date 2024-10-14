Milli maç (İzlanda-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli maç ertelenmi? UEFA son kararı verdi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı deplasmanda İzlanda ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Geride kalan maçlarda 7 puan toplayan ve lider durumda bulunan Milli Takım, İzlanda engelini de aşmak istiyor. Peki, İzlanda-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?