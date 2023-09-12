Milli maç (Japonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki rakip 21 yıl sonra karşı karşıya

İLK MAÇ JAPONYA'NIN

Türkiye ile Japonya bugüne kadar yalnızca 2 kez karşı karşıya geldi. Biri özel biri resmi olan karşılaşmalarda, iki takım da 1-0'lık sonuçlarla birer galibiyet elde etti.



Takımlar arasındaki tarihteki ilk mücadele 15 Haziran 1997'de oynandı. Japonya'nın Nagai şehrinde oynanan Kirin Kupası mücadelesini Japonya, Morishima'nın golüyle kazandı.