Milli maç (Japonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki rakip 21 yıl sonra karşı karşıya
Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı mücadelesinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. En son 21 yıl önce oynanan 2002 Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelen Türkiye ve Japonya, bugün bir kez daha kozlarını paylaşacak. Seyir keyfi yüksek olacak olan mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Japonya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Japonya-Türkiye hazırlık maçı bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek olan iki takım, 21 yıl sonra bugün yeniden buluşacak. Peki, Japonya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?