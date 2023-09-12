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Milli maç (Japonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki rakip 21 yıl sonra karşı karşıya

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı mücadelesinde Japonya ile karşı karşıya gelecek. En son 21 yıl önce oynanan 2002 Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelen Türkiye ve Japonya, bugün bir kez daha kozlarını paylaşacak. Seyir keyfi yüksek olacak olan mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Japonya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli maç (Japonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki rakip 21 yıl sonra karşı karşıya - 1

Japonya-Türkiye hazırlık maçı bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Tarihinde üçüncü kez karşı karşıya gelecek olan iki takım, 21 yıl sonra bugün yeniden buluşacak. Peki, Japonya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Milli maç (Japonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki rakip 21 yıl sonra karşı karşıya - 2

JAPONYA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Belçika'nın Genk kentinde oynanacak olan Japonya-Türkiye maçı, 12 Eylül Salı günü saat 15.20'de başlayacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Milli maç (Japonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki rakip 21 yıl sonra karşı karşıya - 3

21 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün Belçika'da karşılaşacağı rakibi Japonya ile 21 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

Üçüncü kez rakip olacak Türkiye ve Japonya arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası'nda oynandı. Ay-yıldızlı ekip, 18 Haziran 2002'de oynanan son 16 turu mücadelesini 1-0 kazanarak Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Japonya'nın Güney Kore ile ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda milli takıma çeyrek finali getiren golü Ümit Davala attı.

Milli maç (Japonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki rakip 21 yıl sonra karşı karşıya - 4

İLK MAÇ JAPONYA'NIN

Türkiye ile Japonya bugüne kadar yalnızca 2 kez karşı karşıya geldi. Biri özel biri resmi olan karşılaşmalarda, iki takım da 1-0'lık sonuçlarla birer galibiyet elde etti.

Takımlar arasındaki tarihteki ilk mücadele 15 Haziran 1997'de oynandı. Japonya'nın Nagai şehrinde oynanan Kirin Kupası mücadelesini Japonya, Morishima'nın golüyle kazandı.

Milli maç (Japonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki rakip 21 yıl sonra karşı karşıya - 5

ALMANYA'YI RAHAT GEÇTİLER

A Milli Futbol Takımımızın 41. sırada yer aldığı FIFA Dünya sıralamasında Japonya 20. sırada bulunuyor. Japonya, Asya Futbol Konfederasyonuna üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.

Japon Milli Takımı, iki gün önce oynadıkları hazırlık maçında da Almanya'yı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Japonya'nın golleri Ito, Ueda, Asano ve Tanaka'dan geldi.

Almanya Futbol Federasyonu, bu karşılaşmanın ardından milli takım teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Milli maç (Japonya-Türkiye) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki rakip 21 yıl sonra karşı karşıya - 6

STEFAN KUNTZ YÖNETİMİNDE 20. MAÇ

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 20. maçını bugün Japonya karşısında oynayacak.

Milli takım, Kuntz yönetiminde çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 44 kez havalandırıp, kalesinde 22 gol gördü.

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