NTV.COM.TR

Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Bulgaristan - Türkiye eleme maçı detayları belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları kapsamında Türkiye, üçüncü mücadelesini verecek. Bulgaristan'a konuk olacak A Milli Takımımız, İspanya ile olan maçından 0-6 yeni ayrılmıştı. Milliler ardından Gürcistan ile kendi evinde oynayacak. A Milliler, İspanya müsabakasıyla beraber tarihindeki 643. maça çıkmış oldu. Gözler Bulgaristan - Türkiye maçında olacak. İşte, Milli maç ayrıntıları...

Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Bulgaristan - Türkiye eleme maçı detayları belli oldu - 1

Milliler, Dünya Kupası elemeleri kapsamında Gürcistan ile 5. grup maçında karşılaşmış v e2-3 mağlıp etmişti. Konya'da İspanya'yı ağırlayan Türkiye, bu maçtan 0-6 yenik ayrılmak durumunda kaldı. 3 puan için bir sonraki hedef de Bulgaristan oldu. Bulgaristan - Türkiye Milli maçı ne zaman, saat kaçta?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Bulgaristan - Türkiye eleme maçı detayları belli oldu - 2

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, elemeler kapsamında Bulgaristan ile 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te Vasil Levski Ulusal Stadında karşılaşacak. Maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayımlaanacak.

A Milliler gruptaki 4. maçında ise 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan'ı misafir edecek.

Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Bulgaristan - Türkiye eleme maçı detayları belli oldu - 3

İspanya maçıyla birlikte tarihindeki 643. müsabakaya çıkan Türkiye, 356'sı resmi, 287'si özel toplam 643 maç oynadı. Bunlardan 1'i hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi elde etti.

Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Bulgaristan - Türkiye eleme maçı detayları belli oldu - 4

48 takımın mücadele ettiği 2026 FIFA Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Avrupa Elemeleri kasım ayında son bulacak. Gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak.

Son 4 için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın Mart ayında oynanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER