Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Bulgaristan - Türkiye eleme maçı detayları belli oldu
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları kapsamında Türkiye, üçüncü mücadelesini verecek. Bulgaristan'a konuk olacak A Milli Takımımız, İspanya ile olan maçından 0-6 yeni ayrılmıştı. Milliler ardından Gürcistan ile kendi evinde oynayacak. A Milliler, İspanya müsabakasıyla beraber tarihindeki 643. maça çıkmış oldu. Gözler Bulgaristan - Türkiye maçında olacak. İşte, Milli maç ayrıntıları...
Milliler, Dünya Kupası elemeleri kapsamında Gürcistan ile 5. grup maçında karşılaşmış v e2-3 mağlıp etmişti. Konya'da İspanya'yı ağırlayan Türkiye, bu maçtan 0-6 yenik ayrılmak durumunda kaldı. 3 puan için bir sonraki hedef de Bulgaristan oldu. Bulgaristan - Türkiye Milli maçı ne zaman, saat kaçta?