Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Türkiye - İspanya maçı nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Takım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında ilk maçına 4 Eylül'de çıkıyor. İlk iç maç ise İspanya ile 7 Eylül'de olacak. Milliler E Grubunda; Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya takımlarıyla yer alıyor. Öte yandan TFF Türkiye - İspanya maçının stadyumunu açıkladı. İşte, detaylar...