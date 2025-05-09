Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Türkiye - İspanya maçı nerede, saat kaçta, hangi kanalda?
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için nefesler tutuldu. A Milli Takımın da yer aldığı eleme maçları eylül ayında başlıyor. Türkiye'nin ilk iç saha maçı ise İspanya ile olacak. ''Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' soruları öne çıkıyor.
A Milli Takım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında ilk maçına 4 Eylül'de çıkıyor. İlk iç maç ise İspanya ile 7 Eylül'de olacak. Milliler E Grubunda; Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya takımlarıyla yer alıyor. Öte yandan TFF Türkiye - İspanya maçının stadyumunu açıkladı. İşte, detaylar...