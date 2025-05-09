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Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Türkiye - İspanya maçı nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için nefesler tutuldu. A Milli Takımın da yer aldığı eleme maçları eylül ayında başlıyor. Türkiye'nin ilk iç saha maçı ise İspanya ile olacak. ''Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' soruları öne çıkıyor.

Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Türkiye - İspanya maçı nerede, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

A Milli Takım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında ilk maçına 4 Eylül'de çıkıyor. İlk iç maç ise İspanya ile 7 Eylül'de olacak. Milliler E Grubunda; Bulgaristan, Gürcistan ve İspanya takımlarıyla yer alıyor. Öte yandan TFF Türkiye - İspanya maçının stadyumunu açıkladı. İşte, detaylar...

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Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Türkiye - İspanya maçı nerede, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

TÜRKİYE - İSPANYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri eylül ayında başlıyor. Millilerin ilk mücadelesi 4 Eylül'de olacak. Ancak TFF İspanya ile iç sahada olacak maçın gerçekleşeceği stadı duyurdu.

İspanya ile gerçekleşecek maç Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda olacak. Karşılaşma 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te düzenlenecek. Milli maçların EXXEN'de yayımlanması bekleniyor.

Milli maç ne zaman? Dünya Kupası Türkiye - İspanya maçı nerede, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

A Millî Takım, ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan karşısına çıkacak. Başkent Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.

İspanya ardından üçüncü maç ise 11 Ekim 2025 tarihinde Bulgaristan ev sahipliğinde olacak.

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