Milli maç ne zaman? Kosova-Türkiye 2026 Dünya Kupası play-off finali tarihi
29.03.2026 09:13
Aydın Kayar
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile deplasmanda tarihinin en önemli maçlarından birini oynayacak. Uzun bir aradan sonra Dünya Kupası'na girme fırsatı yakalayan Milli Takım, Kosova karşısında deplasmanda kazanmak ve adını 2026 Dünya Kupası'na yazdırmak istiyor. Peki, Milli maç ne zaman oynanacak? İşte Kosova-Türkiye maçı tarihi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı, play-off turu finalinde Kosova ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Milli Takım bir kez daha Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası yolcuğunu sürdürmek istiyor. Peki, Milli maç ne zaman oynanacak?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nın finaldeki rakibi Kosova oldu.
Milliler, Kosova ile Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. Mücadelenin TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
KOSOVA İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NA GİTME MÜCADELESİ VERİYOR
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde karşılaşacağı Kosova, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya gitmenin mücadelesini veriyor.
MİLLİ TAKIM, 2018 YILINDA YENMEYİ BAŞARDI
Türkiye ile Kosova'nın yolu daha önce 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde de kesişti.
I Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Antalya'da oynanan ilk maçta Kosova'yı 2-0, deplasmanda ise 4-1 mağlup etti.
İzlanda'nın lider tamamladığı, Hırvatistan'ın ikinci olduğu grupta, Türkiye 15. puanla 4. sırada, Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.
EN GOLCÜ İSİM VEDAT MURİÇ
Kosova Milli Takımı'nın en golcü ismi kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını da giyen Vedat Muriç.
31 yaşındaki Muriç, milli takım formasıyla çıktığı 67 maçta 32 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaşlı Milot Rashica ise 12 golle ikinci sırada yer alıyor.
Milli takım formasını en fazla giyen futbolcu ise 72 kezle Mergim Vojvoda.
FİNAL EŞLEŞMELERİ
Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final eşleşmeleri şöyle oluştu:
- Bosna Hersek-İtalya
- İsveç-Polonya
- Kosova-Türkiye
- Çekya-Danimarka