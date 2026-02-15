Milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye-Romanya Dünya Kupası play-off maçı için geri sayım
15.02.2026 14:08
Aydın Kayar
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Romanya ile mücadele edecek olan milli takım, rakibini yenmesi halinde play-off finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Dev randevuya artık sayılı günler kaldı. Peki, Türkiye-Romanya milli maçı ne zaman oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye A Milli Takımı taraftarı önünde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olma imkanına sahip olmak isteyen milliler, Romanya karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Türkiye-Romanya Dünya Kupası play-off maçı ne zaman?
TÜRKİYE-ROMANYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.
Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF RAKİPLERİ
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nun kura çekimi yapıldı.
Kura çekimine 1. torbadan dahil olan A Millî Takımımız, play-off turunun yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Ay-Yıldızlılarımız, rakibi ile 26 Mart 2026 Perşembe günü sahasında karşılaşacak.
Millîlerimiz Romanya'yı mağlup ettiği takdirde finalde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçının galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.