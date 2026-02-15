Milli maç ne zaman oynanacak? Türkiye-Romanya Dünya Kupası play-off maçı için geri sayım

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Romanya ile mücadele edecek olan milli takım, rakibini yenmesi halinde play-off finalinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Dev randevuya artık sayılı günler kaldı. Peki, Türkiye-Romanya milli maçı ne zaman oynanacak?