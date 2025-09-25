Milli maç ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan - Türkiye Dünya Kupası elemeleri maçı bilet fiyatları
Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçına çıkıyor. Milliler, Bulgaristan karşısında galibiyet mücadelesi verecek. 4 Eylül'de Gürcistan, 7 Eylül'de de İspanya ile karşılaşılmıştı. Taraftarlar Milli maç canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. TFF ise Bulgaristan - Türkiye Milli maçı bilet satışını duyurdu.
A Milli Takım, deplasmanda Bulgaristan'a karşı top koşturacak. E grubu üçüncü maçını Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda yapacak olan Türkiye'nin bir mağlubiyet, bir de galibiyeti bulunuyor. Peki, Türkiye Dünya Kupası elemeleri maçı ne zaman, hangi kanalda?