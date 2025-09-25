Milli maç ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan - Türkiye Dünya Kupası elemeleri maçı bilet fiyatları

A Milli Takım, deplasmanda Bulgaristan'a karşı top koşturacak. E grubu üçüncü maçını Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda yapacak olan Türkiye'nin bir mağlubiyet, bir de galibiyeti bulunuyor. Peki, Türkiye Dünya Kupası elemeleri maçı ne zaman, hangi kanalda?