Milli maç ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan - Türkiye Dünya Kupası elemeleri maçı bilet fiyatları

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçına çıkıyor. Milliler, Bulgaristan karşısında galibiyet mücadelesi verecek. 4 Eylül'de Gürcistan, 7 Eylül'de de İspanya ile karşılaşılmıştı. Taraftarlar Milli maç canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. TFF ise Bulgaristan - Türkiye Milli maçı bilet satışını duyurdu.

A Milli Takım, deplasmanda Bulgaristan'a karşı top koşturacak. E grubu üçüncü maçını Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda yapacak olan Türkiye'nin bir mağlubiyet, bir de galibiyeti bulunuyor. Peki, Türkiye Dünya Kupası elemeleri maçı ne zaman, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maçına Bulgaristan ile 11 Ekim Cumartesi günü başkent Sofya'da çıkıyor. Mücadele 21:45'te TV8 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

Deplasmanda oynanacak müsabakanın biletleri Passo üzerinden satışa çıktı. Biletler ise 1750 TL'den satın alınabilecek.

TÜRKİYE DEPLASMANDA GALİP

Milliler, Dünya Kupası elemeleri ilk mücadelesini Gürcistan ile Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda yapmış ve maçın 2-3 skorla kazananı olmuştu.

İkinci mücadelesini MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda İspanya'ya karşı veren Türkiye, 0-6 skorla ciddi bir mağlubiyet elde etmişti.

Millilerin Bulgaristan ardından sıradaki maçı ise yine Gürcistan ile 14 Ekim'de olacak. Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek.

