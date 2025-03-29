Milli maç ne zaman, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye hazırlık maçı tarihi
A Milli Takımımız, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinden önce iki kritik hazırlık maçı yapıyor. Türkiye, hazırlık maçı kapsamında ilk olarak ABD karşısında mücadele verecek. ABD - Türkiye maçı Connecticut eyaletinin East Hartford şehrinde düzenlenecek. Peki, ABD-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçı eylül ayında olacak. Grup maçları öncesinde Türkiye, ABD ve Meksika ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maçlar, ev sahibi ülke ABD'de gerçekleşecek. İşte, ABD - Türkiye hazırlık maçı tarih bilgisi...