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Milli maç ne zaman, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye hazırlık maçı tarihi

A Milli Takımımız, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinden önce iki kritik hazırlık maçı yapıyor. Türkiye, hazırlık maçı kapsamında ilk olarak ABD karşısında mücadele verecek. ABD - Türkiye maçı Connecticut eyaletinin East Hartford şehrinde düzenlenecek. Peki, ABD-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Milli maç ne zaman, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye hazırlık maçı tarihi - 1

Milli Takım, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçı eylül ayında olacak. Grup maçları öncesinde Türkiye, ABD ve Meksika ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maçlar, ev sahibi ülke ABD'de gerçekleşecek. İşte, ABD - Türkiye hazırlık maçı tarih  bilgisi...

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Milli maç ne zaman, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye hazırlık maçı tarihi - 2

ABD - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

ABD - Türkiye arasında gerçekleşecek olan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlık maçı 7 Haziran 2025 Cumartesi günü saat TSİ 22:40'ta başlayacak. Mücadele Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

A Milliler 10 Haziran tarihinde Meksika ile Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda TSİ 03.30'da karşılaşacak.

Milli maç ne zaman, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Elemeleri ABD - Türkiye hazırlık maçı tarihi - 3

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül: Türkiye - İspanya
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye

Dünya Kupası eleme grupları:

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

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