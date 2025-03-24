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Milli maç sonrası Szoboszlai’den Arda için çirkin yorum: Sahada cevap veremedi, sosyal medyada tahrik etti

A Milli Takım'ın Macaristan'ı 3-0'ın rövanşında deplasmanda 3-1 yenerek Uluslar A Ligi'e yükseldiği maçta Arda Güler ile Liverpool'un yıldızı Dominik Szoboszlai arasında gerginlik yaşandı. Ay-Yıldızlılar'da maça ilk 11'de başlayan Arda ile Macaristan kaptanı Szoboszlai arasında gerginlik yaşandı. İkili arasında geçen diyalogda Arda rakibine "Sus" işareti yaparak İngilizce "Çeneni kapat" dedi. Szoboszlai maç sonu sosyal medyada Arda için tahrik edici bir yorumda bulundu.

Milli maç sonrası Szoboszlai’den Arda için çirkin yorum: Sahada cevap veremedi, sosyal medyada tahrik etti - 1

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda İstanbul'da 3-1 kazandığı maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

Puskas Arena'da oynanan müsabakada Arda Güler ile Liverpool'un yıldızı ve Macaristan'ın kaptanı Dominik Szoboszlai arasındaki gerginlik dikkat çekti.

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Milli maç sonrası Szoboszlai’den Arda için çirkin yorum: Sahada cevap veremedi, sosyal medyada tahrik etti - 2

İlk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası Szoboszlai, milli futbolcu Arda'ya karşı oldukça sert bir tavır sergiledi ve fiziksel temasta bulundu. Arda da rakibinin hareketine karşılık verince iki futbolcu arasında tansiyon arttı.

İkili arasında geçen diyalogda Arda'nın rakibine "Sus" işareti yaparak İngilizce "Çeneni kapat" dediği görüldü. Szoboszlai'nin ise Arda'nın bu hareketine karşın tepkisiz kalması ve hakeme itirazda bulunması dikkat çekti.

Milli maç sonrası Szoboszlai’den Arda için çirkin yorum: Sahada cevap veremedi, sosyal medyada tahrik etti - 3

Arda’nın el hareketini hazmedemeyen Macar futbolcu, Instagram’da yapılan bir paylaşımda “1088” yorumunu yaptı.

Macar futbolcu Arda’nın Real Madrid’de bu sezon oynadığı süreye gönderme yaptı.

Milli maç sonrası Szoboszlai’den Arda için çirkin yorum: Sahada cevap veremedi, sosyal medyada tahrik etti - 4

Olay İspanyol basınında da gündem oldu.

Marca'da Arda'nın golünün yanı sıra Macaristan'ın Liverpool forması giyen yıldızı Szoboszlai'ye yaptığı "sus" işaretine dikkat çekildi.

Milli maç sonrası Szoboszlai’den Arda için çirkin yorum: Sahada cevap veremedi, sosyal medyada tahrik etti - 5

Marca'da yer alan haberde, "Arda Güler, Macar yıldız Szoboszlai'ye bile laf atıp, ona kendi evinde çenesini kapatmasını söyledi." denildi.

Real Madrid'den gelişmeleri aktaran Planeta Real Madrid'de ise "Liverpool'da forma giyen Dominik Szoboszlai'yi de susturdu. Güçlü bir karaktere ve büyük bir kişiliğe sahip olduğunu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.

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