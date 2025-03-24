Milli maç sonrası Szoboszlai’den Arda için çirkin yorum: Sahada cevap veremedi, sosyal medyada tahrik etti
A Milli Takım'ın Macaristan'ı 3-0'ın rövanşında deplasmanda 3-1 yenerek Uluslar A Ligi'e yükseldiği maçta Arda Güler ile Liverpool'un yıldızı Dominik Szoboszlai arasında gerginlik yaşandı. Ay-Yıldızlılar'da maça ilk 11'de başlayan Arda ile Macaristan kaptanı Szoboszlai arasında gerginlik yaşandı. İkili arasında geçen diyalogda Arda rakibine "Sus" işareti yaparak İngilizce "Çeneni kapat" dedi. Szoboszlai maç sonu sosyal medyada Arda için tahrik edici bir yorumda bulundu.
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda İstanbul'da 3-1 kazandığı maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.
Puskas Arena'da oynanan müsabakada Arda Güler ile Liverpool'un yıldızı ve Macaristan'ın kaptanı Dominik Szoboszlai arasındaki gerginlik dikkat çekti.