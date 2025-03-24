Milli maç sonrası Szoboszlai’den Arda için çirkin yorum: Sahada cevap veremedi, sosyal medyada tahrik etti

Marca'da yer alan haberde, "Arda Güler, Macar yıldız Szoboszlai'ye bile laf atıp, ona kendi evinde çenesini kapatmasını söyledi." denildi.



Real Madrid'den gelişmeleri aktaran Planeta Real Madrid'de ise "Liverpool'da forma giyen Dominik Szoboszlai'yi de susturdu. Güçlü bir karaktere ve büyük bir kişiliğe sahip olduğunu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor." ifadeleri kullanıldı.