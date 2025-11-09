Milli maç takvimi: Milli maçlar ne zaman oynanacak? Bulgaristan ve İspanya maçı tarihleri

Milli maçların ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında E Grubu'nda mücadele eden milli takım, Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde antrenmanlara yarın başlayacak. Türkiye'nin Bulgaristan ve İspanya maçları öncesindeki aday kadrosu ise belli oldu. Peki, milli maçlar ne zaman oynanacak?