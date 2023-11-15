MİLLİ MAÇ TARİHİ: Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALMANYA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak.



Almanya-Türkiye hazırlık maçı, saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.