MİLLİ MAÇ TARİHİ: Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'yla karşılaşacağı özel maçın tarihi merak konusu oldu. EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, Almanya ile Berlin'de özel maçta karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maça dair ayrıntıları sorguluyor. Peki, Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına hazırlık maçı kapsamında Almanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarına başladı. İşte, Almanya-Türkiye hazırlık maçı tarihi...