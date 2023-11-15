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MİLLİ MAÇ TARİHİ: Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'yla karşılaşacağı özel maçın tarihi merak konusu oldu. EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, Almanya ile Berlin'de özel maçta karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maça dair ayrıntıları sorguluyor. Peki, Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ TARİHİ: Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına hazırlık maçı kapsamında Almanya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. A Milli Futbol Takımı, Almanya ve Galler maçı hazırlıklarına başladı. İşte, Almanya-Türkiye hazırlık maçı tarihi...

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MİLLİ MAÇ TARİHİ: Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

ALMANYA-TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak.

Almanya-Türkiye hazırlık maçı, saat 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ TARİHİ: Almanya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler ile yapacağı maçların aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

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