Milli maç tarihi: Avusturya-Türkiye maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile karşılaştı ve 2-1'lik skorla kazanarak bir üst tura yükseldi. Ay-yıldızlı ekip son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Avusturya maçı ne zaman?
A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. F Grubu'na 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Milliler, gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 yendi. Grupta topladığı 6 puanla 2. olan ay-yıldızlılar, son 16 turunda D Grubu lideri Avusturya ile eşleşti. İşte, Türkiye-Avusturya maçı hakkında bilgiler...