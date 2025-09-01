Milli maç tarihi: Gürcistan-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Gürcistan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Milli Takım 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde önce deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek daha sonra ise güçlü İspanya ile kozlarını paylaşacak.
Gürcistan deplasmanı, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma yolundaki ilk adımı olacak. Gruptaki diğer takımlar olan İspanya ve Bulgaristan ile oynanacak maçlar da büyük önem taşıyor. Türkiye'nin bu maçlarda alacağı sonuçlar, turnuvaya katılma şansını doğrudan etkileyecek.