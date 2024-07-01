Milli maç tarihi: Türkiye-Avusturya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip turu geçerse çeyrek finalde Hollanda-Romanya galibiyle eşleşecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı. İşte, Türkiye-Avusturya milli maçı hakkında tüm bilgiler...