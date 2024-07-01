Milli maç tarihi: Türkiye-Avusturya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı çeyrek final için Avusturya ile karşılaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise bu kritik ve heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak. Peki, Türkiye-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip turu geçerse çeyrek finalde Hollanda-Romanya galibiyle eşleşecek. Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı. İşte, Türkiye-Avusturya milli maçı hakkında tüm bilgiler...