Milli maç tarihi: Türkiye-Romanya Dünya Kupası play-off maçı ne zaman?
09.02.2026 11:51
NTV - Haber Merkezi
A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası play-off turu elemelerinde karşı karşıya geleceği Romanya maçı için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Mart ayında oynanacak olan kritik mücadele için geri sayım sürerken, taraftarlar biletlerin ne zaman çıkacağını ve maçın hangi stadyumda oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye-Romanya Dünya Kupası play-off maçı ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu elemeleri yarı final maçında, Türkiye A Milli Futbol Takımımız sahasında Romanya ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Millîlerimiz Romanya'yı mağlup ettiği takdirde finalde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye-Romanya Dünya Kupası play-off maçı ne zaman?
TÜRKİYE-ROMANYA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti.
Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PLAY-OFF RAKİPLERİ
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nun kura çekimi yapıldı.
Kura çekimine 1. torbadan dahil olan A Millî Takımımız, play-off turunun yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Ay-Yıldızlılarımız, rakibi ile 26 Mart 2026 Perşembe günü sahasında karşılaşacak.
Millîlerimiz Romanya'yı mağlup ettiği takdirde finalde ise Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart 2026 Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek. Final maçının galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.