Milli maç tarihi: Türkiye-Romanya Dünya Kupası play-off maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası play-off turu elemelerinde karşı karşıya geleceği Romanya maçı için geri sayım başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası hasretine son vermek isteyen Türkiye, play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya geliyor. Mart ayında oynanacak olan kritik mücadele için geri sayım sürerken, taraftarlar biletlerin ne zaman çıkacağını ve maçın hangi stadyumda oynanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye-Romanya Dünya Kupası play-off maçı ne zaman?